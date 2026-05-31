Iz kuhinje nutricionistkinje: "Ova 3 doručka bogata vlaknima jedem već 10 godina"

Sofi Gastman, poznata nutricionistkinja, otkrila je svoja tri omiljena obroka bogata vlaknima.

Izvor: Instagram/sophiethenutritionist

Odavno se govori da je doručak najvažniji obrok u danu, a Sofi Gastman, nutricionistkinja i autorka kuvara, potpuno se slaže s tim.

"Moram da doručkujem čim ustanem. Kod mene nema preskakanja doručka, inače ne biste željeli da budete u mom društvu", rekla je Gastmanova, koja živi u Londonu, za "Biznis insajder".

Njena knjiga "Pronađite svoje zdravo ja" razbija česte zablude o dijetama i ima cilj da nam pomogne da uživamo u ukusnoj hrani bez griže savjesti. Njeno iskustvo ima i naučnu osnovu. Meta-analiza iz 2025. godine, objavljena u časopisu Nutrition Research, pokazala je da je preskakanje doručka povezano sa:

gojaznošću,

povećanjem telesne težine,

lošijim zdravljem crijeva,

anksioznošću i

depresijom.

Autori studije naveli su da je razlog vjerovatno to što jutarnje gladovanje remeti cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat, koji igra važnu ulogu u lučenju hormona i kontroli nivoa šećera u krvi.

Nutricionistkinja je otkrila tri doručka koja stalno jede kako bi nahranila tijelo:

1. Unapređena ovsena kaša

Gastmanova priznaje da voli rutinu, pa kaže da joj je omiljeni doručak već deset godina ovsena kaša.

"Ali to je unapređena ovsena kaša", naglasila je.

Izvor: Aytalina/Shutterstock

Ovas ima brojne benefite, uključujući pomoć u snižavanju holesterola zahvaljujući vrsti rastvorljivih vlakana poznatih kao beta-glukani.

Istakla je da ovsene pahuljice kuva na šporetu sa malo ovsenog ili bademovog mlijeka i vode kako bi bile lijepo kremaste, a zatim dodaje mnogo hranljivih dodataka. Najviše voli banane, grčki jogurt, puter od kikirikija, bobičasto voće, orašaste plodove i sjemenke, jer tako obrok dobija više proteina, vlakana i zdravih masti.

2. Ovsene pahuljice preko noći na dva načina

Kada mora rano da izađe iz kuće, Gastmanova bira ovsene pahuljice koje odstoje preko noći. Obično priprema osnovnu smjesu za cijelu nedjelju od ovsa, lanenog sjemena, mlijeka, jogurta, cimeta, ekstrakta vanile i prstohvata soli, a zatim mijenja dodatke. Laneno seme daje dodatna vlakna i smesi pruža dobru teksturu, objasnila je.

Izvor: Tarik Kaan Muslu/Shutterstock

U ovsenu smjesu dodaje malo ekstrakta badema, pravi brz džem zagrijavanjem smrznutih trešanja u mikrotalasnoj, a zatim ovsene pahuljice preliva džemom, bademovim puterom i listićima badema.

Njena druga trenutna opsesija su ovsene pahuljice sa ukusom pite od jabuka. Za njih kuva jabuke sa vodom, malo limuna i cimetom dok ne omekšaju i pretvore se u kompot. Zatim ih dodaje preko ovsenih pahuljica uz malo putera od orašastih plodova i granolu.

3. Avokado i jaja

Gastmanova voli da jede avokado i jaja sa tostom, uz činiju grčkog jogurta i voće sa strane. Naizmenično priprema jaja na različite načine - meko kuvana, pržena ili kajganu.

Izvor: Liudmyla Chuhunova/Shutterstock

Jaja su dobar izvor proteina, jer jedno jaje sadrži oko šest grama proteina, a bogata su i mikronutrijentima poput gvožđa, magnezijuma i vitamina A. Avokado je, s druge strane, bogat zdravim mastima.

(MONDO)