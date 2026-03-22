Panč je našao djevojku i ljudi na internetu su oduševljeni: "Ok, moramo da provjerimo da li su joj namjere čiste"

Majmunče Panč se ne odvaja od svoje nove drugarice, a uslikani su i kako se grle i ljube.

Izvor: Instagram/beyond_the_wildlife

Nakon što je mladunče makakija, Panč, postalo internet senzacija zbog utjehe koju je pronašao u plišanoj lutki nakon što ga je majka odbacila, svijet ne može da ga se zasiti.

Svaka vijest o njegovoj socijalizaciji i napretku oduševljava ljude širom planete, a ovog proljeća Panč je našao i svoju simpatiju. Snimci simpatičnog dvojca preplavile su internet:

I dok se mnogi tope dok gledaju Panča razigranog i srećnog u društvu, ima i onih koji su zaštitnički nastrojeni u komentarima:

"Moramo da provjerimo njene namjere, slatka je, ali možda je tu samo jer je slavan", "Zaštititi Panča po svaku cijenu od slomljenog srca", glasili su neki, dok su drugi pisali: "Polako Panč, mlad si još", "Preslatko, toliko mi je drago da ima nježnost i drugaricu".

