Malo majmunče iz Japana sa plišanom "mamom" osvojilo internet (VIDEO)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U zoološkom vrtu u japanskom gradu Ičikava živi maleno makaki majmunče koje je postalo miljenik posjetilaca i korisnika društvenih mreža širom svijeta.

Makaki majmunče viralno zbog igračke koju nosi sa sobom Izvor: X/Complex/screenshot

Majmunče se rodilo u julu prošle godine, a majka ga je odbacila odmah poslije rođenja. Odgojili su ga radnici zoo vrta, a kako bi ga utješili, nabavili su mu veliku igračku orangutana, da mu "glumi" majku.

Majmunče se rodilo u julu prošle godine, a majka ga je odbacila odmah poslije rođenja. Odgojili su ga radnici zoo vrta, a kako bi ga utješili, nabavili su mu veliku igračku orangutana, da mu "glumi" majku.

Mali Punch (ili Panchi-kun) se jako vezao za igračku, pa je i sada, kad je već porastao, stalno nosi sa sobom.

Snimci majmunčeta koji svoju "mamu" nosi dok se vere po stvarima, sakriva od napada drugih majmuna, spava s njom - brzinom munje obišli su svijet, a korisnici društvenih mreža su masovno dijelili, uz komentare da ne mogu da zadrže suze.

Ipak, čini se da Punch više nije usamljen. Naime, najnoviji video klipovi iz zoo vrta pokazuju da se sprijateljio s jednim starijim "rođakom", koji mu vadi buve, grli ga i provode vrijeme zajedno.

Stotine hiljada pozitivnih i dirljivih komentara ispod snimaka pokazuju da je jedan mali majmun uspio da osvoji srca ljudi širom svijeta.

