Malo majmunče iz Japana sa plišanom "mamom" osvojilo internet (VIDEO)

U zoološkom vrtu u japanskom gradu Ičikava živi maleno makaki majmunče koje je brzo postalo miljenik posjetilaca i korisnika društvenih mreža širom svijeta.

Majmunče se rodilo u julu prošle godine, a majka ga je odbacila odmah poslije rođenja. Odgojili su ga radnici zoo vrta, a kako bi ga utješili, nabavili su mu veliku igračku orangutana, da mu "glumi" majku.

Baby monkey in Japan goes viral clinging to toy after his mom abandons him



Punch was rejected by his mother shortly after birth and raised by staff at Ichikawa City Zoo in Japan. When he was introduced to other monkeys later on, he had trouble fitting in something that can…pic.twitter.com/iO08jvny9h — Complex (@Complex)February 16, 2026

Mali Punch (ili Panchi-kun) se jako vezao za igračku, pa je i sada, kad je već porastao, stalno nosi sa sobom.

Snimci majmunčeta koji svoju "mamu" nosi dok se vere po stvarima, sakriva od napada drugih majmuna, spava s njom - brzinom munje obišli su svijet, a korisnici društvenih mreža su masovno dijelili, uz komentare da ne mogu da zadrže suze.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for…pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic (@volcaholic1)February 14, 2026

Ipak, čini se da Punch više nije usamljen. Naime, najnoviji video klipovi iz zoo vrta pokazuju da se sprijateljio s jednim starijim "rođakom", koji mu vadi buve, grli ga i provode vrijeme zajedno.

GUYS



PUNCH FOUND AN ADULT TO GROOM HIM



PUNCH IS GOING TO BE OKAY!!!!



pic.twitter.com/XfeCMDX4oV — cosmic cowgirl (@blockhim2026)February 16, 2026

Stotine hiljada pozitivnih i dirljivih komentara ispod snimaka pokazuju da je jedan mali majmun uspio da osvoji srca ljudi širom svijeta.