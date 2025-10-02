Pionirka među ženama u nauci koja je promijenila pogled na šimpanze: Džejn Gudal, neumorna zaštitnice prirode

Tokom turneje posvećene klimatskoj krizi, u svojoj 91. godini, Džejn Gudal preminula je prirodnom smrću u Kaliforniji.

Džejn Gudal ostaće upamćena kao primatološkinja, zaštitnica prirode i životinja, ali i kao žena koja je promijenila viđenje žena u nauci - postavši simbol svih djevojčica koje su sanjale o svom mjestu u tom svijetu.

"Otkrića dr Gudal kao etološkinje pokrenula su revoluciju u nauci. Bila je neumorna zagovornica zaštite i obnove prirode", saopštila je njena organizacija na društvenim mrežama, Institut Džejn Gudal.

Skromni počeci - velika otkrića

Rođena u Londonu 1934. godine, Džejnino djetinjstvo obilježila je neobična priča. Umjesto plišanog mede, otac joj je poklonio igračku šimpanze - što joj je podstaklo radoznalost prema životinjama. Ljubav prema njima dodatno je rasla uz knjige o doktoru Dulitlu, a sa 26 godina odvela ju je u rezervat Gombe u Tanzaniji, sa ciljem da proučava ponašanje divljih šimpanzi.

Ovako je govorila Džejn Gudal: “Šimpanze, …žive već stotinama hiljada godina u šumama… nikada se ne sele, nikada ne uništavaju šumu. Rekla bih da su na neki način bile uspješnije od nas što se tiče života u harmoniji sa prirodom.” “Što više saznajemo o pravoj prirodi životinja… to sve više etičkih pitanja postavljamo u vezi sa njihovom upotrebom u službi čovjeka.” “Informisani i osnaženi mladi ljudi, kada shvate da ono što rade zaista pravi razliku, zaista i mogu promijeniti svijet.” “Da bismo postigli globalni mir, ne samo da moramo prestati da se borimo jedni protiv drugih, već i moramo da prestanemo da uništavamo svijet prirode”.

Saradnja sa čuvenim paleoantropologom Luisom Likijem usmjerila ju je ka dubljem istraživanju viših primata, uz uvjerenje da će upravo oni pružiti ključne uvide u evoluciju čovjeka.

Uprkos tome što nije imala formalno obrazovanje u toj oblasti, Gudal je tokom narednih decenija došla do revolucionarnih otkrića o primatima. To se dijelom može objasniti činjenicom da je tada bilo malo istraživanja o šimpanzama u prirodnom staništu.

Liki je bio uvjeren: Gudal je prava osoba za taj zadatak. Mogla je da izdrži mjesece izolacije u šatoru, u divljini kraj obale jezera Tanganjika.

Šimpanze joj se u početku nisu približavale. Ali posmatrajući ih iz daljine i stičući njihovo povjerenje, uspela je da ih postepeno navikne na svoje prisustvo. U roku od dve godine, počele su da joj prilaze, kada bi ih hranila bananama.

U tom trenutku, nešto se promijenilo zauvijek, i u njihovom ponašanju, i u našem znanju o njima.

Klub banana

Hranjenje bananama postalo je svojevrsni ritual, a Gudal je to nazvala "Klub banana". Bio je to svakodnevni metod za sticanje i održavanje povjerenja, ali i za razumijevanje šimpanzi i njihovog složenog svijeta.

Ubrzo se blisko povezala sa svim šimpanzama u rezervatu i naučila da imitira njihovo ponašanje, kako bi poboljšala “komunikaciju”. Shvatila je da imaju složen društven sistem, ali i da praktikuju primitivan način komunikacije, koji sadrži 20 zvukova. Ono što je najviše iznenadilo naučnu zajednicu - koja je smatrala da je to odlika samo Homo sapiens sapiens-a, odnosno anatomski modernog čovjeka - da prave alate i bacaju kamenje kao oružje.

Od šume do Kembridža

Godine 1965, Gudal je postala tek osma osoba kojoj je Univerzitet Kembridž dozvolio da doktorira bez prethodno završenih osnovnih studija. Time je i formalno ušla u naučnu zajednicu. U godinama koje su slijedile, gostovala je na brojnim svjetskim univerzitetima i konferencijama, pišući za časopis National Geographic i objavljujući knjige koje su nauku približile široj publici.

Prekretnicu u njenom radu označila je konferencija u Čikagu 1986. godine, nakon koje je svoju energiju usmjerila na zaštitu prirode, edukaciju javnosti i borbu protiv eksploatacije šimpanzi u laboratorijskim istraživanjima. Postala je važan glas u borbi za etički tretman životinja i očuvanje staništa.

Nasljeđe koje ostaje

Institut Džejn Gudal osnovan je 1977. godine i do danas ostaje ključna organizacija u oblasti zaštite životinja i prirode. Džejn je do posljednjeg dana života putovala, govorila i borila se za svijet u kojem ljudi i priroda mogu da koegzistiraju.

Godine 2002. imenovana je za Glasnika mira Ujedinjenih nacija, a 2003. godine dodijeljena joj je i titula dame Ujedinjenog Kraljevstva.