Na istom mjestu kokoška, mačići i psi: Nikome nije jasno kako joj je pošlo za rukom, uspavala ih je

Autor mondo.ba
0

Djevojčica je spokojno ležala okružena brojnim životinjama koje su mirno spavale pored nje.

Pas, kokoške i mačke spavaju kraj djevojčice Izvor: Instagram printscreen/zarnab.lashaari

Na snimku koji je osvojio društvene mreže, djevojčica stara svega 8 ili 9 godina leži okružena mačkama, psima, kokoškama i drugim životinjama. Prije nego što zaspi, devojčica im čak pjeva pjesmu. Nema ni laveža, ni mahanja krila – samo tiho disanje i neka gotovo čarobna tišina. Mnogi se pitaju: kako je uspjela da ih sve okupi na jednom mjestu? 

"Prava Diznijeva princeza"

U komentarima ispod snimka ljudi pišu da su dirnuti prizorom. Neki su ovu scenu uporedili sa momentom kada Snežana, princeza iz crtanog filma "Snežana i sedam patuljaka", sjedi pored životinja u šumi. "Prava Diznijeva princeza", "Ovo je božanstveno", "Ona i njene životinje žive moj san".

Životinje su izuzetno osjetljive na ljudsku prisutnost osjećaju naš mir, napetost, tugu i radost, često bolje nego što to mi primjećujemo. A djeca, sa svojim iskrenim srcima i bez trunke straha, lako osvajaju njihovo povjerenje

