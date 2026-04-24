"Čitava vječnost nam treba da ga nađemo": Engleski buldog osvojio milione srca svojim "skrivanjem"

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Henk, engleski buldog, postao je jedan od omiljenih pasa na internetu zahvaljujući igri žmurke u kojoj redovno učestvuje sa svojom vlasnicom.

Postoji žmurke, a postoji i Henkova verzija ove igre. Henk je engleski buldog, čije se "ludorije" objavljuju na profilu @itsmrhanks, a trenutno je viralan zbog svoje veoma posebne strategije dok se igra sa vlasnicom. Izgleda da Henk misli da ako on ne vidi svoju vlasnicu, onda ni ona definitivno ne može njega da pronađe.

U snimku koji je njegova vlasnica objavila, vidi se kako se "skriva" u kuhinji sa velikom dozom samopouzdanja. I morate da priznate, to je prilično hrabar potez za tako krupnog psa.

Snimak počinje u kuhinji gdje Henk sedi tik pored šporeta. Zavukao se iza tankih kuhinjskih zavesica koje prekrivaju donju polovinu šporeta, ali tu postoji caka. Samo mu je lice zapravo prekriveno zavjesom. Cijelo njegovo tijelo je na otvorenom, svima na vidiku.

Da budemo i fer prema njemu, on je nevjerovatno miran kako ne bi pokvario svoju kamuflažu. Uspijeva čak i da iskontroliše "frktanje" nosom. U međuvremenu, njegova vlasnica se odlično zabavlja i nastavlja igru dok snima. Šeta unaokolo pitajući se gdje bi njen Henk uopšte mogao da bude.

"Čitava vječnost je bila potrebna da ga pronađemo", napisala je ona u opisu.

Više od 15.000 ljudi lajkovalo je njegov komični pokušaj skrivanja u samo jednom danu. Nakon gledanja ovog snimka, u jednu stvar možete da budete sigurni - u ovoj kući pored njega nikada nije dosadno.

psi kućni ljubimci viralno

