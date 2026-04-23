Ovo su tri najpoželjnije rase pasa: Godinama važe za najbolje kućne ljubimce

Ove tri rase pasa su omiljene zbog svog karaktera, privrženosti ljudi i lakog prilagođavanja porodičnom životu.

Psi nisu samo vjerni prijatelji, već i članovi porodice koji unose toplinu, radost i osjećaj sigurnosti u naše domove. Među brojnim rasama koje postoje, neke su stekle posebnu popularnost zbog svoje naravi, privrženosti ljudima i lakoće prilagođavanja porodičnom životu, piše Dnevni avaz.

Ovo su tri omiljene rase pasa koje su godinama u vrhu liste najpoželjnijih kućnih ljubimaca.

1. Zlatni retriver

Zlatni retriver je srednje do krupne građe, prepoznatljiv po gustoj, talasastoj zlatnoj dlaci i toplom izrazu lica. Po prirodi je izuzetno prijateljski nastrojen, strpljiv i privržen, što ga čini idealnim porodičnim psom.

Zlatni retriveri vole da uče nove komande jer ih održavaju aktivnim.

Veoma je inteligentan i lako se dresira, pa se često koristi i kao pas vodič ili terapijski pas. Dobro se slaže sa djecom i drugim životinjama, voli društvo i teško podnosi usamljenost, pa zahtijeva dosta pažnje i vremena.

Potreban mu je redovan fizički aktivan život, ali i mentalna stimulacija. Njegova gusta dlaka zahtijeva redovno četkanje kako bi se spriječilo mršenje i smanjilo linjanje.

2. Labrador retriver

Labrador retriver je snažan i skladno građen pas, sa kratkom i gustom dlakom. Poznat je po vedrom temperamentu, inteligenciji i izuzetno prijateljskom ponašanju. Veoma je odan, razigran i nježan prema djeci, što ga čini odličnim izborom za porodice.

Labrador retriver ima snažnu želju da udovolji vlasniku zbog čega brzo uči komande.

Lako uči i veoma je poslušan, ali mu je potrebna redovna fizička aktivnost jer u suprotnom može da postane destruktivan. Ima sklonost ka gojaznosti, pa je važno voditi računa o ishrani. Nega dlake je relativno jednostavna, iako se dosta linja. Dobro se slaže sa drugim psima i kućnim ljubimcima.

3. Francuski buldog

Francuski buldog je mali, zdepast pas sa kratkim nogama, širokim grudima i karakterističnim ušima. Ima kratku i glatku dlaku i veoma simpatičan izgled. Po prirodi je nježan, privržen i voli da bude u centru pažnje.

Francuski buldog obožava da bude u centru pažnje.

Razigran je, ali ne previše energičan, pa je idealan za stanove i manje prostore. Veoma se dobro slaže sa djecom i voli društvo ljudi, iako može biti pomalo posesivan prema vlasniku. Ne zahtijeva mnogo fizičke aktivnosti, ali mu je potrebna pažnja zbog mogućih problema sa disanjem i osjetljivosti na visoke temperature. Nega je jednostavna, ali je važno redovno čistiti lice i kožne nabore.

