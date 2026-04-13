Ljubavni život pingvina: Zaposleni u akvarijumu godinama bilježe afere, veze i prevare svojih štićenika

U jednom akvarijumu u Kjotu u Japanu ljubavni život pingvina shvaćen je – vrlo ozbiljno.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Toliko ozbiljno da osoblje svake godine ažurira ogroman zidni dijagram koji prati njihove veze, raskide i međusobne "drame", i to na način koji više podsjeća na scenario sapunice nego na životinjski svijet.

Na dijagramu crvena srca označavaju parove, plava slomljena srca raskide, ljubičaste linije sa upitnicima znače "komplikovano", žuta označava prijateljstvo, dok zelena jasno pokazuje – neprijatelje.

I tu počinje prava predstava.

Izvor: The Kyoto Aquarium

Jedna ženka pingvina uspjela je da raskine vezu čak šest veza u jednoj godini, zbog čega su joj čuvari, bez mnogo zadrške, u opisu napisali da je "sam đavo". U drugom slučaju, jedan pingvin bio je u vezi sa partnerkom starijom 17 godina – da bi se ispostavilo da je riječ o njegovoj pratetki.

Ni raskidi ne prolaze bez posljedica: neki pingvini, prema riječima zaposlenih, nakon "ljubavnog brodoloma" odbijaju da jedu.

Osoblje akvarijuma razvilo je i svojevrsni "rječnik ponašanja": mahanje krilima znači flert, međusobno uređivanje perja znak je da je veza ozvaničena, dok krađa tuđeg jajeta – kako kažu – znači upravo ono što mislite da znači.

Najnovija verzija dijagrama za 2026. godinu posebno izdvaja ženku po imenu Tera, koja već ima reputaciju lomljenja srca. Trenutno je u vezi sa mužjakom Oreom, kojeg su čuvari na dijagramu opisali kao "kontrol frika".

Međutim, tu priča ne staje.

Uz Teru su povučene i ljubičaste linije prema još dvojici mužjaka – Sameu i Shiju – što znači da, uprkos zvaničnoj vezi, održava i "sporedne romantične interese".

Ako je suditi po ovom neobičnom "ljubavnom grafikonu", pingvini iz Kjota vode živote koji bi bez problema mogli biti inspiracija za scenarij televizijsku dramu – samo sa perjem, kljunovima i ponešto više iskrenosti nego kod ljudi...