logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljudi batalili Zimske olimpijske igre zbog pingvinske "Olimpijade": Ludilo na mrežama, svi ustali zbog broja 5

Ljudi batalili Zimske olimpijske igre zbog pingvinske "Olimpijade": Ludilo na mrežama, svi ustali zbog broja 5

Izvor mondo.rs
0

Presladak snimak trke pingvina postao je viralan na internetu ponajviše zbog petog koji se takmičio.

Trka pingvina hit na internetu Izvor: pritnscreen/tiktok/whistle

Zimske olimpijske igre se bliže kraju, no, čini se da je ljubiteljima snežnih sportova više privukla pažnju neobična trka u kojoj su glavni akteri pingvini!

Presladak snimak njihove trke zaleđenom stazom već ima milione i milione pregleda, a životinjice nose i dresove različitih boja, dok se ljudi guraju kako bi zabilježili pobedu najbržeg. 

Iako nismo sigurni da li je ovaj snimak djelo veštačke inteligencije, ono što nam je privuklo pažnju je da je internet jednoglasno odlučio da "napadne", a onda i brani pingvina broj 5, a sve iz razloga što je malo "debeljuškast".

Pogledajte:

@whistleHow do I bet on this#olympics#winterolympics#penguin#nature#animals♬ original sound - Whistle

"Kako su slatki", "Ovaj sa brojem 5 je pogriješio kategoriju", "Kako je sladak ovaj peti, bucmasti", "Moram da vidim krštenicu ovog sa brojem 5", "Ali ljudi koji prozivaju pingvina zbog težine", pisali su ljudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pingvini trka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA