Ljudi batalili Zimske olimpijske igre zbog pingvinske "Olimpijade": Ludilo na mrežama, svi ustali zbog broja 5

Presladak snimak trke pingvina postao je viralan na internetu ponajviše zbog petog koji se takmičio.

Izvor: pritnscreen/tiktok/whistle

Zimske olimpijske igre se bliže kraju, no, čini se da je ljubiteljima snežnih sportova više privukla pažnju neobična trka u kojoj su glavni akteri pingvini!

Presladak snimak njihove trke zaleđenom stazom već ima milione i milione pregleda, a životinjice nose i dresove različitih boja, dok se ljudi guraju kako bi zabilježili pobedu najbržeg.

Iako nismo sigurni da li je ovaj snimak djelo veštačke inteligencije, ono što nam je privuklo pažnju je da je internet jednoglasno odlučio da "napadne", a onda i brani pingvina broj 5, a sve iz razloga što je malo "debeljuškast".

Pogledajte:

"Kako su slatki", "Ovaj sa brojem 5 je pogriješio kategoriju", "Kako je sladak ovaj peti, bucmasti", "Moram da vidim krštenicu ovog sa brojem 5", "Ali ljudi koji prozivaju pingvina zbog težine", pisali su ljudi.