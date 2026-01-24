Tramp prijeti Kanadi carinama, pričao i o nafti iz Venecuele i "diskombobulatoru"

Američki predsjednik Donald Tramp i danas je imao niz zanimljivih izjava o aktuelnim pitanjima u svijetu. Kanađani su dobili nove prijetnje, Grenlanđani stare tvrdnje, a Venecuela zanimljivo objašnjenje o nafti i "tajnom oružju".

Izvor: X/@WhiteHouse

Tramp je izjavio danas da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na sav kanadski uvoz ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da se kanadski premijer Mak Karni (koga je nazvao guvernerom), jako vara ako misli da će od Kanade napraviti tranzitnu luku za Kinu da šalje robu i proizvode u SAD.

"Kina bi u tom slučaju u potpunosti progutala Kanadu, uključujući uništenje njihovih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života", napisao je Tramp.

Karni je početkom sedmice u Pekingu potpisao sporazum sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, kojim se smanjuju carine na električna vozila, poljoprivredne proizvode i druge sektore.

On je tokom razgovora sa Sijem, u okviru prve posjete jednog kanadskog lidera Kini u posljednjih osam godina, rekao da bi angažovanje i saradnja trebalo da budu temelj novog partnerstva, ističući oblasti poput poljoprivrede, energetike i finansija kao sektore u kojima je moguć najbrži napredak.

Venecuela

Sjedinjene Države su preuzele naftu koja se nalazila na zaplijenjenim venecuelanskim tankerima i prerađivaće je u američkim rafinerijama, rekao je predsjednik Tramp.

"Recimo to ovako - oni nemaju naftu. Mi uzimamo naftu", rekao je Tramp u intervjuu "Njujork postu".

On je dodao da se nafta rafiniše na raznim mjestima, uključujući Hjuston.

Američka vojska je zaplijenila sedam tankera povezanih sa Venecuelom od početka Trampove jednomjesečne kampanje za kontrolu tokova nafte u Venecueli.

Tramp je početkom sedmice rekao da je njegova administracija iznijela 50 miliona barela nafte iz Venecuele i da dio prodaje na otvorenom tržištu.

U istom intervjuu rekao je da je američka vojska koristila tajno oružje koje je nazvao "diskombobulator" tokom napada na Venecuelu i prilikom otmice predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

To oružje navodno je potisnulo mogućnost lansiranja raketa na američke helikoptere i avione.

"Nije mi dozvoljeno da pričam o tome. Nikada nisu lansirali svoje rakete. Imali su ruske i kineske rakete i nikada nisu lansirali nijednu. Ušli smo, pritisnuli su dugmad i ništa nije radilo", rekao je Tramp.

Grenland

Sjedinjene Države dobiti sve što žele od Grenlanda kao rezultat aktuelnih pregovora, tvrdi Tramp.

"Imaćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore", rekao je Tramp u intervjuu za "Njujork post".

Tramp je više puta izjavio da bi Grenland, koji je u sastavu Danske, trebalo da se pridruži Sjedinjenim Državama, tvrdeći da ima strateški značaj za nacionalnu bezbjednost.

Danske i grenlandske vlasti upozorile su Vašington da ne aneksira ostrvo, napominjući da očekuju da se poštuje njihov teritorijalni integritet.

Inače, Trampova administracija našla se na meti podsmijeha korisnika interneta širom svijeta zbog AI generisane slike na mreži X, na kojoj se vide Tramp i pingvin koji hodaju po snijegu, dok životinja drži američku zastavu, uz natpis "Prihvatite pingvina". Inače, pingvini ne žive na Grenlandu.



