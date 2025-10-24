logo
Kanada se (ne) miješa: Tramp prekinuo pregovore zbog sporne reklame o carinama

Kanada se (ne) miješa: Tramp prekinuo pregovore zbog sporne reklame o carinama

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je juče novinarima da Kanada neće dozvoliti nepravedan pristup Sjedinjenim Državama svojim tržištima, ukoliko pregovori o različitim trgovinskim sporazumima sa Vašingtonom propadnu.

Zašto Tramp prekida trgovinske pregovore sa Kanadom Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da prekida sve trgovinske pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitovala reklamu u kojoj bivši američki predsjednik Ronald Regan negativno govori o carinama.

Trampovo saopštenje uslijedilo je nakon što je Predsjednička fondacija i institut Ronalda Regana objavila da reklama vlade Ontarija iskrivljuje predsjednički radijski govor koji je Regan održao u aprilu 1987. godine, te da su njegove izjave montirane bez dozvole.

Tramp se oglasio na Truth-u

Fondacija nije precizirala šta je tačno obmanjujuće u reklami, ali je pozvala javnost da posluša nemontiranu verziju Reganovog govora na njihovom YouTube kanalu.

"Fondacija Ronalda Regana upravo je objavila da je Kanada prevarom koristila reklamu, koja je LAŽNA, a u kojoj Ronald Regan negativno govori o carinama. Reklama je bila vredna 75.000.000 dolara. To su učinili samo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda SAD-a i drugih sudova. CARINE SU VEOMA VAŽNE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST I PRIVREDU SAD-a. Na osnovu njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DJT", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Premijer Ontarija sebe nazvao obožavaocem Regana

Premijer Ontarija Dag Ford izjavio je 14. oktobra da će pokrajina potrošiti 75 miliona dolara na reklame koje će se prikazivati širom Sjedinjenih Država, a u kojima Regan kritikuje carine.

"I ponovićemo tu poruku u svakom republikanskom okrugu širom zemlje", naveo je Ford, koji se nazvao "velikim obožavaocem Ronalda Regana".

Ford je reklamu podijelio 16. oktobra na platformi X (bivši Tviter).

Sadržaj sporne reklame

U reklami se čuje kako Regan govori:

"Kada neko kaže "Uvedimo carine na strani uvoz" izgleda kao da čini patriotsku stvar štiteći američke proizvode i radna mjesta. I to ponekad nakratko djeluje, ali samo nakratko. Dugoročno gledano, takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču."

Na snazi carine od 35 odsto na uvoz iz Kanade

Tramp je carine učinio centralnim dijelom svoje ekonomske politike tokom drugog mandata u Bijeloj kući.

Vrhovni sud će u novembru saslušati argumente u slučaju koji treba da utvrdi da li je Tramp imao pravo da uvede širok spektar carina. Uveo je carine od 35 odsto na uvoz iz Kanade, iako je dozvolio izuzetke za robu koja spada pod USMCA – sporazum o slobodnoj trgovini između SAD, Meksika i Kanade, koji je Tramp ispregovarao tokom prvog mandata.

Pored toga, uveo je sektorske carine na kanadsku robu, uključujući 50 odsto na metale i 25 odsto na automobile.

Kako navodi Rojters,Tramp je carine koristio kao sredstvo pritiska na mnoge zemlje širom svijeta. Njegov "trgovinski rat" podigao je američke carine na najviši nivo još od 1930-ih, a on je redovno prijetio dodatnim mjerama, što je izazivalo zabrinutost među preduzećima i ekonomistima.

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je juče novinarima da Kanada neće dozvoliti nepravedan pristup Sjedinjenim Državama svojim tržištima, ukoliko pregovori o različitim trgovinskim sporazumima sa Vašingtonom propadnu.

(Index/MONDO)

