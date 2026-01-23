logo
Ovo je plan za Grenland u 4 tačke: Tramp označio dvije zemlje kao ključne neprijatelje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Procurio plan za Grenland u četiri tačke.

Trampov plan za Grenland Izvor: Youtube/CNBC-TV18/Cinematographer/Below the Sky/Shutterstock

Izvori bliski američkim obavještajnim službama otkrili su za "Wall Street Journal" osnovne odredbe nacrta plana o Grenlandu u četiri tačke. Ovaj plan su dogovorili u srijedu 21. januara američki predsjednik Donald Tramp i Generalni sekretar Mark Rute i nakon tog sastanka je Tramp odustao od uvođenja carinskih mjera evropskim NATO članicama.

Prema tim izvorima, plan se sastoji od četiri ključne tačke. Prema informacijama tih izvora, sporazum o aneksiji Grenlanda je blizu što je potvrdio i sam Tramp danas na putu za Vašington iz Davosa.

Kako glasi plan za Grenland u četiri tačke?

Prvi nacrt plana ima četiri ključne tačke. To su:

  1. Sjedinjene Američke Države povlače sve carinske prijetnje evropskim članicama NATO pakta
  2. Golden dome (zlatna kupola, protivraketni štit) se gradi preko Grenlanda, štitiće SAD, Kanadu i Grenland
  3. Evropska unija daje Sjedinjenim Američkim Državama pravo veta na sve odluke vlade Grenlanda i Danske vezane za investicijske angažmane država nečlanica Alijanse
  4. Članice Evropske unije, prije svega članice NATO saveza, moraće da povećaju budžet za odbranu u Sjevernom i Baltičkom moru

Fokus je na kolektivnoj odbrani od Narodne Republike Kine i Ruske Federacije. Sjedinjene Američke Države označile su ove dvije države kao glavnog, zajedničkog neprijatelja.

(Mondo.rs)

