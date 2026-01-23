Ovo je plan za Grenland u 4 tačke: Tramp označio dvije zemlje kao ključne neprijatelje

Procurio plan za Grenland u četiri tačke.
Izvori bliski američkim obavještajnim službama otkrili su za "Wall Street Journal" osnovne odredbe nacrta plana o Grenlandu u četiri tačke. Ovaj plan su dogovorili u srijedu 21. januara američki predsjednik Donald Tramp i Generalni sekretar Mark Rute i nakon tog sastanka je Tramp odustao od uvođenja carinskih mjera evropskim NATO članicama.
Prema tim izvorima, plan se sastoji od četiri ključne tačke. Prema informacijama tih izvora, sporazum o aneksiji Grenlanda je blizu što je potvrdio i sam Tramp danas na putu za Vašington iz Davosa.
Kako glasi plan za Grenland u četiri tačke?
Prvi nacrt plana ima četiri ključne tačke. To su:
- Sjedinjene Američke Države povlače sve carinske prijetnje evropskim članicama NATO pakta
- Golden dome (zlatna kupola, protivraketni štit) se gradi preko Grenlanda, štitiće SAD, Kanadu i Grenland
- Evropska unija daje Sjedinjenim Američkim Državama pravo veta na sve odluke vlade Grenlanda i Danske vezane za investicijske angažmane država nečlanica Alijanse
- Članice Evropske unije, prije svega članice NATO saveza, moraće da povećaju budžet za odbranu u Sjevernom i Baltičkom moru
Fokus je na kolektivnoj odbrani od Narodne Republike Kine i Ruske Federacije. Sjedinjene Američke Države označile su ove dvije države kao glavnog, zajedničkog neprijatelja.
(Mondo.rs)