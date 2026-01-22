"O suverenitetu Grenlanda nema pregovora": Kopenhagen povukao crvenu liniju

Danska premijerka Mete Frederiksen oštro je reagovala na navode o mogućem dogovoru Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, poručivši da o suverenitetu Grenlanda nema pregovora.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Socialdemokratiet/Printscreen

Danska premijerka Mete Frederiksen oglasila se saopštenjem povodom nejasnog dogovora koji je, kako se navodi, postignut nakon razgovora Donalda Trampa i Marka Rutea sinoć.

Frederiksen je izjavila da je "dobro i prirodno" što se o bezbjednosti Arktika razgovaralo između predsjednika SAD i generalnog sekretara NATO-a sinoć u Davosu, navodi Gardijan.

Ona je navela da je sa Ruteom bila u stalnom kontaktu, uključujući i period prije i poslije njegovog sastanka sa Trampom. Posebno je naglasila ključno pitanje - NATO ne može donositi odluke o suverenitetu Danske i Grenlanda.

U saopštenju je istakla da je NATO u potpunosti svjestan stava Danske da se o svemu političkom može pregovarati, uključujući bezbjednosna, investiciona i ekonomska pitanja, ali da se o suverenitetu ne može pregovarati. "Obaviještena sam da to nije bio slučaj", istakla je ona.

