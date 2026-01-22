logo
Čitaoci reporteri

Večeras hitan sastanak evropskih lidera o Grenlandu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Lideri EU održaće danas hitan samit u Briselu o Grenlandu i odnosima sa SAD, najavljeno je iz Evropskog savjeta.

Sastanak lidera Evrope o Grenlandu nakon Davosa Izvor: Youtube/CNBC-TV18/Cinematographer/Below the Sky/Shutterstock

Konkretan plan i program sastanka nije objavljen, ali TASS piše da će on biti održan u formatu radne večere "nakon 18.00 časova po srednjoevropskom vremenu".

Prema riječima neimenovanog izvora u Briselu, očekuje se da sastanak potraje do kasno u noć, usljed neizvjesnosti situacije.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta potvrdio je ranije na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da će samit biti održan i da će lideri razgovarati o punoj i bezuslovnoj podršci suverenosti i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda.

Darko

A kada su otimali Kosovo Srbiji, tada su bili sujetni i opasni

