Nevjerovatan preokret u Davosu: Tramp se oglasio o carinskim mjerama i NATO paktu

Tramp odustao od uvođenja carinskih mjera NATO članicama zbog Grenlanda.

Izvor: Shutterstock/Anna Moneymaker/AustralianCamera

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o situaciji sa Grenlandom nakon sastanka sa Generalnim sekretarom NATO pakta Markom Ruteom. Najavio je da će odustati od uvođenja carinskih mjera evropskim članicama Alijanse koje je planirao za 1. februar.

"Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa Generalnim sekretarom Markom Ruteom, napravili smo dogovor koji će ispoštovati Grenland i cijeli Arktički region. Rješenje je, ako se uvede, odlično i za Sjedinjene Države i za sve članice NATO pakta.

Na osnovu ovog sporazuma, neću uvesti carinske mjere koje su bile planirane za 1. februar. Dodatni razgovori vode se u Zlatnoj kupoli, biće sve poznato uskoro.

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i ostali su odgovori za ove pregovore. Odgovaraće direktno meni", objasnio je Tramp.

Pogledajte fotografije Donalda Trampa u Davosu

Da podsjetimo, Tramp je ranije najavio da će uvesti visoke carinske mjere evropskim članicama Alijanse ukoliko ne podrže Sjedinjene Američke Države u "kupovini" Grenlanda. Danas je prilikom svog obraćanja u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu kritikovao žestoko evropske sile, a izvređao je i ponizio Emanuela Makrona, predsednika Francuske.