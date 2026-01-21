EU spremna na pokretanje "bazuke" protiv SAD-a: "Nemamo vremena za gubljenje"

Evropski parlament planira da zatraži od Komisije pokretanje Instrumenta protiv prisile protiv SAD, kao odgovor na Trampove prijetnje u vezi Grenlanda, dok države članice EU podržavaju odlučan stav.

Evropski parlament planira da zatraži od Evropske komisije pokretanje postupka za aktiviranje najsnažnijeg trgovinskog instrumenta Evropske unijeprotiv Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas predsjednik Odbora za trgovinu Bernd Lange.

"Očekujem da će koordinatori odlučiti da zatraže pokretanje istražnog postupka. Naravno, do ponedeljka ima još vremena i vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Lange novinarima u Strazburu.

Odgovor na Trampove prijetnje

Ovaj potez dolazi u vreme zategnutih odnosa između EU i SAD, nakon pretnji američkog predsjednika Donalda Trampa vezanih za Grenland, samoupravni danski teritorij. Tramp je takođe zaprijetio uvođenjem carina evropskim zemljama koje su podržale Kopenhagen.

Unutar EU raste odlučnost za odgovorom, a Evropski parlament je u srijedu i formalno zamrznuo ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD-om, sklopljenog prošlog ljeta.

Glasovi iz redova poslanika

"Evropa mora govoriti jezikom koji Tramp razumije. Spremni smo da krenemo napred sa ACI-jem. Više bih voljela odluku danas, ali nadam se snažnoj i jedinstvenoj izjavi u ponedjeljak. Nemamo vremena za gubljenje", izjavila je švedska poslanica u Evropskom parlamentu Karin Karlsbro iz liberalne grupe Rinju.

S druge strane, Jorgen Varborn, vodeći poslanik za trgovinu iz Evropske narodne stranke, izrazio je oprezniji stav. Novinarima je rekao da je "prerano reći" da li će se složiti sa zahtjevom Komisiji za pokretanje instrumenta, prenosi Index.

"Sada se moramo dodatno koordinisati i raspraviti koje opcije imamo u slučaju daljih akcija. Ništa nije isključeno", dodao je Varborn.