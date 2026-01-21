logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU spremna na pokretanje "bazuke" protiv SAD-a: "Nemamo vremena za gubljenje"

EU spremna na pokretanje "bazuke" protiv SAD-a: "Nemamo vremena za gubljenje"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Evropski parlament planira da zatraži od Komisije pokretanje Instrumenta protiv prisile protiv SAD, kao odgovor na Trampove prijetnje u vezi Grenlanda, dok države članice EU podržavaju odlučan stav.

Parlament traži pokretanje Instrumenta protiv prisile protiv SAD Izvor: Youtube/CNBC-TV18/Cinematographer/Below the Sky/Shutterstock

Evropski parlament planira da zatraži od Evropske komisije pokretanje postupka za aktiviranje najsnažnijeg trgovinskog instrumenta Evropske unijeprotiv Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas predsjednik Odbora za trgovinu Bernd Lange.

"Očekujem da će koordinatori odlučiti da zatraže pokretanje istražnog postupka. Naravno, do ponedeljka ima još vremena i vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Lange novinarima u Strazburu.

Odgovor na Trampove prijetnje

Ovaj potez dolazi u vreme zategnutih odnosa između EU i SAD, nakon pretnji američkog predsjednika Donalda Trampa vezanih za Grenland, samoupravni danski teritorij. Tramp je takođe zaprijetio uvođenjem carina evropskim zemljama koje su podržale Kopenhagen.

Unutar EU raste odlučnost za odgovorom, a Evropski parlament je u srijedu i formalno zamrznuo ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD-om, sklopljenog prošlog ljeta.

Glasovi iz redova poslanika

"Evropa mora govoriti jezikom koji Tramp razumije. Spremni smo da krenemo napred sa ACI-jem. Više bih voljela odluku danas, ali nadam se snažnoj i jedinstvenoj izjavi u ponedjeljak. Nemamo vremena za gubljenje", izjavila je švedska poslanica u Evropskom parlamentu Karin Karlsbro iz liberalne grupe Rinju.

S druge strane, Jorgen Varborn, vodeći poslanik za trgovinu iz Evropske narodne stranke, izrazio je oprezniji stav. Novinarima je rekao da je "prerano reći" da li će se složiti sa zahtjevom Komisiji za pokretanje instrumenta, prenosi Index.

"Sada se moramo dodatno koordinisati i raspraviti koje opcije imamo u slučaju daljih akcija. Ništa nije isključeno", dodao je Varborn.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Donald Tramp kriza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ