Evropski lideri zabrinuti zbog Trampovog plana za Ukrajinu: Ove tačke im posebno smetaju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Evropski lideri ocijenili su da američki mirovni plan za Ukrajinu može biti polazna osnova, ali upozoravaju da pojedine tačke, posebno ograničenja ukrajinske vojske, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

EU smatra da je Trampov plan za Ukrajinu nacrt za pregovore Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evropski lideri saopštili su danas da nacrt američkog mirovnog plana za Ukrajinu predstavlja osnovu za dalju razradu, ali da pojedine tačke, uključujući predložena ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

U zajedničkoj izjavi, objavljenoj na marginama samita G20 u Johanesburgu, evropski zvaničnici naglasili su da elementi plana koji se odnose na EU i NATO zahtijevaju njihovu saglasnost, da granice Ukrajine ne mogu da budu mijenjane silom, da nacrt američkog plana od 28 tačaka predstavlja osnovu koja "zahtijeva dodatni rad", kao i da postoji zabrinutost zbog predloženih ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, koja bi mogla da povećaju ranjivost zemlje.

Takođe je navedeno da će Evropa da nastavi blisku koordinaciju sa Kijevom i Vašingtonom u narednim danima.

Evropski lideri su pozdravili napore SAD da doprinesu uspostavljanju mira u Ukrajini, prenosi Blic pisanje Tanjuga. 

