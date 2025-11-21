EU sutra na G20 razgovara o amričkom planu: "Ništa o Ukrajini bez Ukrajine"

Lideri EU sastaće se sutra na samitu G20 kako bi razgovarali o američkom planu za rješavanje problema Ukrajine, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Izvor: Profimedia

"Danas smo razgovarali o trenutnoj situaciji i jasno nam je da ne bi trebalo da bude ničega o Ukrajini bez Ukrajine", rekla je ona na platformi "Iks".

Ona je nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim rekla da će se evropski lideri sutra sastati na marginama G20, a zatim u Angoli na sastanku EU-Afrička unija.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp dao je Ukrajini rok do sljedećeg četvrtka 28. novembra, do Dana zahvalnosti, da odgovori na novi plan za kraj rata u Ukrajini koji ima 28 tačaka.

(Srna)