"Biramo između Amerike i dostojanstva": Dramatično obraćanje Zelenskog Ukrajincima (Video)

Zelenski upozorio Ukrajince da se zemlja nalazi u kritičnom trenutku, pred teškim odlukama i snažnim političkim pritiskom SAD, naredna nedjelja biće izuzetno izazovna.

Predsjednik Volodimir Zelenski upravo se obratio Ukrajincima putem video-poruke u kojoj je upozorio da se zemlja nalazi u jednom od najkritičnijih trenutaka od početka rata. Govorio je o izuzetno snažnom političkom i diplomatskom pritisku iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i o teškim odlukama koje Kijev mora donijeti u narednim nedjeljama.

Teški izbori za Ukrajinu

"Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Upravo sada, Ukrajina možda mora donijeti izuzetno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra zima, najokrutnija, i dalji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i biti primoran da vjerujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Oni će čekati naš odgovor."

"Pritisak na Ukrajinu upravo sada je među najtežima ikada", rekao je Zelenski.

Potraga za rješenjima

"Vodit će se konstruktivna potraga za rješenjima sa Sjedinjenim Državama. Izložiću argumente, ubjeđivati i ponuditi alternative, ali neprijatelju nećemo dati nikakve povode da kaže da Ukrajina nije spremna za mir", naglasio je ukrajinski predsjednik.

"Mi smo, naravno, napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal na kraju može popustiti", rekao je Zelenski.

"Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati sa međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti iz vida ko je naš pravi neprijatelj", poručio je.

Osvrnuo se i na početak invazije

"Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom", rekao je Zelenski.

"Naredna nedjelja biće teška. Biće puno pritiska, političkog i informacionog, kako bi nas pokušali razdvojiti i destabilizovati", rekao je Zelenski.

