"Prekid vatre u Ukrajini za 10 dana": Zelenski sa saveznicima ima plan za kraj rata sa Rusijom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Zelenski najavljuje plan za prekid vatre u Ukrajini u narednih 10 dana.

Zelenski o prekidu vatre u Ukrajini Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je danas da će sa saveznicima iz "Koalicije voljnih" u narednih 10 dana intenzivno raditi na uspostavljanju mira u Ukrajini, prenosi "Skaj Njuz". Ovaj plan se naslanja na prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa da se rat zaustavi "na trenutnim tačkama fronta".

"Ukratko, riječ je o planu za prekid vatre. Dogovorili smo se da ćemo raditi na njemu narednih nedjelja ili u narednih 10 dana. Ukrajina je zamolila američku administraciju za 'tomahavk' rakete, ali ne samo za njih, već i za slične stvari", objasnio je ukrajinski predsjednik.

Da podsjetimo, sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedjelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbjesnilo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik

Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

