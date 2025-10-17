"Lijep si u toj jakni": Zelenski ponovo u centru pažnje nakon skandala u Bijeloj kući (Foto)

Tramp pohvalio izgled Zelenskog za sastanak u Bijeloj kući.

Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao na sastanak kod američkog predsjednika Donalda Trampa u Bijelu kuću, američki predsjednik mu je odmah pohvalio "stajling". Zelenski je došao u tamnoj jakni sa kragnom, ispod se vidi crna košulja, a Tramp nije propustio priliku da to istakne i pohvali.

"Mislim da izgleda jako lijepo u toj jakni", rekao je Tramp naglas, prenosi britanski "Gardijan".

Hronologija kritike odjeće Zelenskog i "sukobi" sa novinarom

Zelenski je ranije, na prvom sastanku sa Trampom koji je održan 28. februara ove godine, bio žestoko kritikovan zbog izbora odjeće za sastanak u Bijeloj kući. Prvo je izbila žestoka svađa Trampa i Zelenskog, a onda ga je novinar Brajan Glen kritikovao jer se nije pojavio u odijelu.

Novinar Brajan Glen : Zašto ne nosite odijelo? Da li vi imate odijelo? Vi ste najveći predstavnik svoje države u glavnoj kancelariji ove države i odbijate da nosite odijelo.

: Zašto ne nosite odijelo? Da li vi imate odijelo? Vi ste najveći predstavnik svoje države u glavnoj kancelariji ove države i odbijate da nosite odijelo. Volodimir Zelenski : Imate problem sa tim?

: Imate problem sa tim? Novinar Brajan Glen : Mnogo Amerikanaca ima problem sa tim. Vi ne poštujete ovu kancelariju.

: Mnogo Amerikanaca ima problem sa tim. Vi ne poštujete ovu kancelariju. Volodimir Zelenski: Nosiću kostim kada se ovaj rat završi, nešto nalik vašem odelu. Možda čak i nešto bolje, ne znam, vidjećemo. Možda i nešto jeftinije, hvala vam svakako.

Zatim, na drugom sastanaku Trampa i Zelenskog, ukrajinski predsjednik je pokazao da je "naučio lekciju" i pojavio se u crnom odijelu. Taj sastanak je održan 18. avgusta ove godine, samo tri dana nakon sastanka Trampa sa Putinom na Aljasci.

Na tom drugom sastanku su ponovo imali "verbalni sukob" Zelenski i novinar Brajan Glen. On se izvinio ukrajinskom predsjedniku koji mu nije ostao dužan.

Novinar Brajan Glen : Izgledate fabulozno u tom odijelu. (Potom se izvinio za komentar od pre šest mjeseci)

: Izgledate fabulozno u tom odijelu. (Potom se izvinio za komentar od pre šest mjeseci) Donald Tramp : Slažem se.

: Slažem se. Volodimir Zelenski: Ja sam se presvukao, vi niste,

Tramp i Putin potvrdili su sastanak u Budimpešti u naredne dvije sedmice. To će biti njihov drugi susret nakon avgustovskog samita na Aljasci.