Drugi pokušaj u Bijeloj kući: Tramp dočekao Zelenskog, na stolu isporuka raketa koje Moskva smatra eskalacijom

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Zelenski stigao u Bijelu kuću.

Zelenski stigao u Bijelu kuću Izvor: X/disclosetv/Printscreen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na sastanak u Bijelu kuću u Vašingtonu kod američkog predsjednika Donalda Trampa. Dvojica predsjednika pregovaraće o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa što predstavlja "crvene linije" za Rusku Federaciju prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tramp je dočekao Zelenskog na ulazu. Srdačno su se pozdravili dugačkim rukovanjem, nakon toga su se fotografisali i ušli u prostorije Bijele kuće u kojoj će se održati sastanak. 

Prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine

