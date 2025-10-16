Oglasio se Orban: Budimpešta spremna da ugosti Putina i Trampa

Viktor Orban je spreman da ugosti Trampa i Putina.

Premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se nakon vijesti da se Donald Tramp i Vladimir Putin sastaju u Budimpešti sljedeće nedjelje kako bi pregovarali o kraju rata u Ukrajini. Sastaće se ruska i američka delegacija naredne nedjelje, a zakazan je i susret američkog i ruskog predsjednika, datum još nije poznat.

"Velika vijest za pristalice mira. Mađarska je spremna za održavanje samita Rusija - Sjedinjene Američke Države", kratko je rekao Orban na svom "X" nalogu.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)October 16, 2025

Podsjetimo, Tramp i Putin obavili su telefonski razgovor na kojem je dogovoreno da se sastanju ruska i američka delegacija, a sam Tramp objavio je da će se sastati sa Putinom u Budimpešti kako bi "okončali neslavni rat između Rusije i Ukrajine".

