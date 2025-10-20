Zelenski: Spreman sam da učestvujem na sastanku u Budimpešti

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da bi bio spreman da dođe u Budimpeštu na eventualni trilateralni sastanak sa predsjednicima SAD i Rusije, Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom.

Izvor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

On je rekao da bi bio spreman da učestvuje i na sastanku u okviru takozvane šatl diplomatije.

Zelenski je dodao da Ukrajina priprema ugovor za kupovinu 25 sistema protivvazdušne odbrane "patriot".

"Sistemi će biti isporučivani svake godine tokom nekoliko godina. Tražićemo da pojedine evropske zemlje u tom smislu daju Kijevu prioritet", rekao je Zelenski.