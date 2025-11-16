logo
Korupcija potresla Ukrajinu: Zelenski najavljuje čistku i duboke reforme energetskih kompanija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio je reformu državnih energetskih kompanija, nakon što je korupcijski skandal u ovom sektoru izazvao negodovanje javnosti.

Zelenski najavio reformu energetskih kompanija Izvor: paparazzza / Shutterstock.com

Zelenski je naredio dvojici ministara da podnesu ostavke zbog korupcijske šeme i sankcionisao bivšeg poslovnog partnera koji je optužen kao organizator.

"Počinjemo sa reformom ključnih državnih preduzeća u energetskom sektoru. Uz potpunu reviziju njihovih finansijskih aktivnosti, biće obnovljeno i rukovodstvo ovih kompanija", objavio je Zelenski na Iksu.

On je pozvao na formiranje novog nadzornog odbora u "Energoatomu", državnoj nuklearnoj kompaniji koja je u centru skandala. Zelenski je dao rok od sedam dana.

Takođe je pozvao na brzo imenovanje novog šefa kompanije za proizvodnju hidroenergije "Ukrhidroenergo" i druge reforme u naftnom i gasnom gigantu "Naftogasu".

Zelenski je rekao ranije da je posvećen potpunoj saradnji u istrazi protiv korupcije.

Istražioci za borbu protiv korupcije saopštili su da je oko 100 miliona dolara pronevjereno iz energetskog sektora, koji je već teško oštećen udarima ruske vojske. 

(Srna)

