Korupcija potresla Ukrajinu: Zelenski najavljuje čistku i duboke reforme energetskih kompanija

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio je reformu državnih energetskih kompanija, nakon što je korupcijski skandal u ovom sektoru izazvao negodovanje javnosti.
Zelenski je naredio dvojici ministara da podnesu ostavke zbog korupcijske šeme i sankcionisao bivšeg poslovnog partnera koji je optužen kao organizator.
"Počinjemo sa reformom ključnih državnih preduzeća u energetskom sektoru. Uz potpunu reviziju njihovih finansijskih aktivnosti, biće obnovljeno i rukovodstvo ovih kompanija", objavio je Zelenski na Iksu.
On je pozvao na formiranje novog nadzornog odbora u "Energoatomu", državnoj nuklearnoj kompaniji koja je u centru skandala. Zelenski je dao rok od sedam dana.
Takođe je pozvao na brzo imenovanje novog šefa kompanije za proizvodnju hidroenergije "Ukrhidroenergo" i druge reforme u naftnom i gasnom gigantu "Naftogasu".
Zelenski je rekao ranije da je posvećen potpunoj saradnji u istrazi protiv korupcije.
Istražioci za borbu protiv korupcije saopštili su da je oko 100 miliona dolara pronevjereno iz energetskog sektora, koji je već teško oštećen udarima ruske vojske.
(Srna)