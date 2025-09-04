Sastanak moćnika u Parizu, od Trampa sve zavisi: Pada najvažnija odluka o Ukrajini

Mnogi evropski lideri sastaće se danas u Parizu sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini.
Donald Tramp biće pozvan kako bi uveo nove sankcije Rusiji i tako doprinese bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Takođe, francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je Zelenskom da se Evropa uključila u ovo pitanje, kao i da je veoma posvećena. Saveznici Ukrajine čekaju na američku akciju. Tramp će takođe biti uključen u ovaj poziv.
Za pomoć Ukrajini danas će se sastati brojni lideri u Jelisejskoj palati u 10.30 časova.
Prisustvovaće:
- Predsjednik Francuske
- Predsjednik Ukrajine
- Predsjednik Finske
- Predsjednica Evropske komisije
- Predsjednik Evropskog saveta
- Premijer Poljske, premijer Španije
Ostali lideri uključuće se putem video poziva.
(MONDO)