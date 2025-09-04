logo
Sastanak moćnika u Parizu, od Trampa sve zavisi: Pada najvažnija odluka o Ukrajini

Autor mondo.ba
Mnogi evropski lideri sastaće se danas u Parizu sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini.

Sastanak evropskih lidera sa Zelenskim Izvor: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Donald Tramp biće pozvan kako bi uveo nove sankcije Rusiji i tako doprinese bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Takođe, francuski predsjednik Emanuel Makron potvrdio je Zelenskom da se Evropa uključila u ovo pitanje, kao i da je veoma posvećena. Saveznici Ukrajine čekaju na američku akciju. Tramp će takođe biti uključen u ovaj poziv.

Izvor: TERESA SUAREZ / POOL/EPA POOL

 Za pomoć Ukrajini danas će se sastati brojni lideri u Jelisejskoj palati u 10.30 časova.

Prisustvovaće:

  • Predsjednik Francuske
  • Predsjednik Ukrajine
  • Predsjednik Finske
  • Predsjednica Evropske komisije
  • Predsjednik Evropskog saveta
  • Premijer Poljske, premijer Španije

Ostali lideri uključuće se putem video poziva.

