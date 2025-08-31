logo
Putina čeka pakao kada se vrati u Rusiju: Ukrajina sprema najrazornije napade od početka rata

Autor mondo.ba
Volodimir Zelenski najavljuje žestoke napade duboko unutar ruske teritorije.

Zelenski najavljuje napade na rusiju Izvor: ID1974/swift21/Anna Moneymaker/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se danas na svom "X" nalogu i najavio je nove žestoke napade duboko unutar ruske teritorije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je stigao u Narodnu Republiku Kinu kako bi prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju.

"Analizirali smo celu situaciju u Zaporožju, kao i namere neprijatelja. Takođe, napravili smo presjek situacije u Sumi i Harkovu.

Nastavićemo aktivne operacije u odbrani Ukrajine. Svi naši resursi su spremni, isplanirani su novi udari po dubini teritorije", naveo je Zelenski.

Da podsjetimo, Rusija je u toku prethodne noći izvela veliki napad na stambeno naselje u Zaporožju. Prethodno je izvela najveći raketni napad na Kijev, prestonicu Ukrajine, kada je stradalo više desetina osoba.

Pogledajte fotografije Vladimira Putina u Kini

(MONDO

Volodimir Zelenski

