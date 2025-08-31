Putina čeka pakao kada se vrati u Rusiju: Ukrajina sprema najrazornije napade od početka rata

Volodimir Zelenski najavljuje žestoke napade duboko unutar ruske teritorije.

Izvor: ID1974/swift21/Anna Moneymaker/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se danas na svom "X" nalogu i najavio je nove žestoke napade duboko unutar ruske teritorije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je stigao u Narodnu Republiku Kinu kako bi prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju.

"Analizirali smo celu situaciju u Zaporožju, kao i namere neprijatelja. Takođe, napravili smo presjek situacije u Sumi i Harkovu.

Nastavićemo aktivne operacije u odbrani Ukrajine. Svi naši resursi su spremni, isplanirani su novi udari po dubini teritorije", naveo je Zelenski.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)August 31, 2025

Da podsjetimo, Rusija je u toku prethodne noći izvela veliki napad na stambeno naselje u Zaporožju. Prethodno je izvela najveći raketni napad na Kijev, prestonicu Ukrajine, kada je stradalo više desetina osoba.

