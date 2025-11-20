logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Putinova lista želja": Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili Trampov mirovni plan 1

"Putinova lista želja": Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili Trampov mirovni plan

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
1

Evropski i ukrajinski zvaničnici danas su odbacili novi mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa koji, kako su naveli, ide u korist Moskve.

EU i Ukrajina odbacili Trampov plan za Ukrajinu Izvor: FRANCOIS LENOIR/European Union

Upozorili su da će popuštanje Rusiji samo podstaći njenog predsjednika Vladimira Putina da još jače nastavi sa agresijom.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je timu američkog predsjednika da će njihov mirovni plan od 28 tačaka propasti, jer ga ne podržavaju ni Kijev, ni Evropska unija, koja je sada najveći donator Ukrajine, prenosi Politiko.

Američki plan izazvao je uzbunu u evropskim prijestonicama, dijelom zato što su bili potpuno isključeni iz procesa njegove izrade, a uglavnom zato što "to nije ništa više od Putinove liste želja".

"Da bi bilo koji mirovni plan uspio, moraju ga podržati Ukrajina i Evropa. Pritisak mora biti na agresora, a ne na žrtvu. Nagrađivanje agresije će samo podstaći agresora da nastavi još jače", rekla je Kalas nakon završetka sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je evropskim ministrima na privatnom sastanku u Briselu da je očigledno da je Rusija diktirala uslove novih prijedloga.

"Suština je da bilo koji mirovni plan nije izvodljiv ako se zasniva na smirivanju agresora. Ovo bi moglo doneti samo još više rata i brutalnosti Ukrajini i cijeloj Evropi", rekao je Sibiha.

Američki prijedlog objavljen je u jeku korupcionaškog skandala u Kijevu, u trenutku kada Evropska unija pokušava da usaglasi stavove o načinima da se Ukrajini obezbijedi pomoć od 140 milijardi evra.

U tom kontekstu, ove nedjelje su se pojavili izvještaji da su američki zvaničnici, predvođeni Stivom Vitkofom, razgovarali sa ruskim predstavnicima kako bi oživjeli mirovne pregovore.

Kalas je danas rekla da nijedan predstavnik Evrope nije bio uključen u izradu Vitkofovog plana i dodala da u njemu nema nikakvih ustupaka Rusije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Rusija Ukrajina Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Evropska unija je toliko bitna da je velike sile ignorisu, a kako i nebi ako im je ova Kaja Kalas nekav ministar vanjskih poslova (podobnija bi bila za filmove za odrasle), žena o politici veze nema kao ni Von der Layen, koja bolje da se bavi kuhanjem ili sl. Bravo Trump bravo Putin, evropski zakuhači hoce rat da malo poprave svoju privredu kroz prodaju oružja .

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ