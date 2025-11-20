"Putinova lista želja": Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili Trampov mirovni plan

Evropski i ukrajinski zvaničnici danas su odbacili novi mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa koji, kako su naveli, ide u korist Moskve.

Izvor: FRANCOIS LENOIR/European Union

Upozorili su da će popuštanje Rusiji samo podstaći njenog predsjednika Vladimira Putina da još jače nastavi sa agresijom.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je timu američkog predsjednika da će njihov mirovni plan od 28 tačaka propasti, jer ga ne podržavaju ni Kijev, ni Evropska unija, koja je sada najveći donator Ukrajine, prenosi Politiko.

Američki plan izazvao je uzbunu u evropskim prijestonicama, dijelom zato što su bili potpuno isključeni iz procesa njegove izrade, a uglavnom zato što "to nije ništa više od Putinove liste želja".

"Da bi bilo koji mirovni plan uspio, moraju ga podržati Ukrajina i Evropa. Pritisak mora biti na agresora, a ne na žrtvu. Nagrađivanje agresije će samo podstaći agresora da nastavi još jače", rekla je Kalas nakon završetka sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je evropskim ministrima na privatnom sastanku u Briselu da je očigledno da je Rusija diktirala uslove novih prijedloga.

"Suština je da bilo koji mirovni plan nije izvodljiv ako se zasniva na smirivanju agresora. Ovo bi moglo doneti samo još više rata i brutalnosti Ukrajini i cijeloj Evropi", rekao je Sibiha.

Američki prijedlog objavljen je u jeku korupcionaškog skandala u Kijevu, u trenutku kada Evropska unija pokušava da usaglasi stavove o načinima da se Ukrajini obezbijedi pomoć od 140 milijardi evra.

U tom kontekstu, ove nedjelje su se pojavili izvještaji da su američki zvaničnici, predvođeni Stivom Vitkofom, razgovarali sa ruskim predstavnicima kako bi oživjeli mirovne pregovore.

Kalas je danas rekla da nijedan predstavnik Evrope nije bio uključen u izradu Vitkofovog plana i dodala da u njemu nema nikakvih ustupaka Rusije.