Evropa sprema mirovni plan za Ukrajinu: Ovo su uslovi za ukudanje sankcija Rusiji

Sankcije bi bile vraćene u slučaju nastavka sukoba.

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Evropske zemlje pripremaju prijedlog od 12 tačaka za okončanje sukoba u Ukrajini duž trenutnih linija fronta, po kojem bi se postepeno ukidale sankcije Rusiji objavila je novinska agencija "Blumberg", pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa temom.

Prema izvještaju, iako bi sankcije vremenom bile ublažene, oko 300 milijardi dolara zamrznute imovine ruske centralne banke biće vraćeno tek kada Moskva pristane da doprinese poslijeratnoj obnovi Ukrajine.

Prema istim izvorima, detalji plana se još finalizuju i mogli bi da se promijene.