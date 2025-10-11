Ruski kriminalci se vraćaju kući sa ukrajinskog fronta

Ruska Federacija je još u prvoj godini rata u Ukrajini, koji je počeo 24. februara 2022. godine, regrutovala oko 180.000 zatvorenika kojima je rečeno da će im se smanjiti kazna ako prežive na frontu i ostvare određene napretke u ratu.

Izvor: Alena Zharava/miss.cabul/limipix/Shutterstock

Oni se sada vraćaju kući što izuzetno brine Moskvu, piše "ABC".

Više anonimnih izvora iz Kremlja je potvrdilo da je ruski predsjednik Vladimir Putin zabrinut.

Sredinom septembra 2022, regrutovane su ubice, silovatelji i drugi okorjeli kriminalci kako bi pomogli reguralnoj armiji i paravojnoj jedinici "Vagner" na ukrajinskom fronut.

U početku im je nuđeno pomilovanje nakon minimum šest mjeseci službe u Ukrajini. Sada se u Rusiju vraćaju regrutovani osuđenici i prema stručnoj analizi Marka Galeotija, autora više knjiga o Rusiji i Vladimiru Putinu, u ruskom društvu se već osjećaju posljedice zbog ovih zločina, a grupe građana su još zabrinutije nakon vijesti da se oni vraćaju u domovinu.

Robijaši povratnici nastavili da ubijaju

Poseban slučaj je muškarac Azamat Iskalijev (37). On je bio osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva supruge nožem u automobilu 2021. godine. On je odslužio manje od trećine kazne i država ga je oslobodila u zamjenu za službovanje u Ukrajini.

Ubrzo nakon što je pušten na slobodu, on je u oktobru 2024. godine nožem izbo bivšu djevojku. Ubio ju je na vrlo brutalan način tako što ju je izbo više od 60 puta.

Za taj zločin je osuđen na 19 godina zatvora u Saratovu. Ovo je, kako piše američki portal, samo jedan od mnogobrojnih slučajeva.

Prema informacijama nezavisnog ruskog portala "Verstka", do oktobra 2024. godine je 500 civila postalo žrtva robijaša-vojnika koji su se vratili iz Ukrajine. Ubijeno je najmanje 242 osobe, a teško je povređeno 227.