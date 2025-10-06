logo
Medvedev se ne suzdržava: "Važno je da se glupi Evropljani tresu kao svinje pred klanje"

Medvedev se ne suzdržava: "Važno je da se glupi Evropljani tresu kao svinje pred klanje"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, objavio je poruku na Telegramu u kojoj je Evropu nazvao "glupom" i poručio da treba da "osjeti strah od rata".

medvedev o eu Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i sadašnji zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, objavio je dugu poruku na Telegramu o onome što je nazvao "epidemijom neidentifikovanih bespilotnih letjelica" u Evropi. On tvrdi da avioni "lete svuda, u blizini vojnih baza, aerodroma, iznad gradova", ali da "ostaje nejasno čiji su".

"Koje su verzije?" pita Medvedev i navodi pet mogućih objašnjenja:

  1. "Provokacije ukrajinskih nacista sa ciljem povećanja snabdijevanja oružjem i izazivanja rata"
  2. "Aktivnosti proruskih podzemnih grupa u ovim zemljama na destabilizaciji života u EU"
  3. "Testiranje snage njihovih sistema protivvazdušne odbrane od strane lokalnih obavještajnih agencija"
  4. "Igre lokalnih budala sa namjerom da se zabave"
  5. "Direktna lansiranja bespilotnih letjelica iz Rusije"

"Bilo koji od gore navedenih razloga ili njihova kombinacija, mogao bi biti uzrok ove panike oko 'ruskih bespilotnih letjelica'. Ali to nije bitno. Važno je da glupi Evropljani osjete opasnost od rata na sopstvenoj koži. Da se plaše i drhte kao glupe životinje koje su prisiljene na klanje. Možda će tada shvatiti šta je rat. I otkinuti glave njihovim gadovima poput Merca i Makrona, koji zarađuju novac i političke poene na krvi", rekao je Medvedev.

Ova izjava dolazi nakon niza izvještaja o bespilotnim letjelicama koje su primijećene u blizini vojnih baza, aerodroma i iznad gradova u nekoliko evropskih zemalja, što je izazvalo rasprave o porijeklu aviona i ko ima motiv da ih lansira. I Danska i Nemačka tvrde da je bespilotne letjelice poslala Rusija.

