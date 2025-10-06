logo
"Ovo je veoma nizak udarac Angele Merkel": Prve reakcije na izjavu da je Poljska kriva za Putinovu invaziju

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Izjava Angele Merkel da su Poljska i baltičke države odgovorne za rusku invaziju na Ukrajinu izazvala je buru reakcija. Najžešće je reagovala Estonija, čiji je visoki zvaničnik poručio da je to "najniža tačka u karijeri bivše kancelarke".

reakcija na izjavu angele merkel o poljskoj Izvor: Orjan Ellingvag / Alamy / Profimedia

Nakon izjave bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je okrivila Poljsku i baltičke države za rusku invaziju na Ukrajinu, stigle su prve reakcije iz Estonije.

"Ovo je novi i, nažalost, veoma nizak udarac Angele Merkel: okriviti baltičke zemlje i Poljsku za pokretanje ruskog imperijalnog rata. Nažalost, ovo baca sjenku na cijeli njen period na funkciji njemačke kacelarke. Neću ni da počnem da pričam o Sjevernom toku2, napisao je Marko Mikelson, predsjednik Odbora za spoljne poslove estonskog parlamenta, na društvenoj mreži Iks.

Podsjetimo, Merkelova je u intervjuu za mađarski medij "Partizan" okrivila Poljsku i baltičke države za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Evropske unije, što je, prema njenim riječima, dovelo do invazije samo nekoliko mjeseci kasnije, prenio je "Dejli mejl".

Kako je istakla, poljsko odbijanje da podrži Minske sporazume, ključni par međunarodnih dogovora između Rusije i EU, ohrabrilo ruskog Vladimira Putina da izvrši invaziju na Ukrajinu 2022.

