Izjava Angele Merkel da su Poljska i baltičke države odgovorne za rusku invaziju na Ukrajinu izazvala je buru reakcija. Najžešće je reagovala Estonija, čiji je visoki zvaničnik poručio da je to "najniža tačka u karijeri bivše kancelarke".

Izvor: Orjan Ellingvag / Alamy / Profimedia

Nakon izjave bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je okrivila Poljsku i baltičke države za rusku invaziju na Ukrajinu, stigle su prve reakcije iz Estonije.

"Ovo je novi i, nažalost, veoma nizak udarac Angele Merkel: okriviti baltičke zemlje i Poljsku za pokretanje ruskog imperijalnog rata. Nažalost, ovo baca sjenku na cijeli njen period na funkciji njemačke kacelarke. Neću ni da počnem da pričam o Sjevernom toku2, napisao je Marko Mikelson, predsjednik Odbora za spoljne poslove estonskog parlamenta, na društvenoj mreži Iks.

This is a new and unfortunately very low point from Angela Merkel: to blame the Baltic states and Poland for triggering Russia’s imperial war.



Sadly, this casts a shadow over her entire period as Germany’s chancellor. I won’t even start talking about Nord Stream here.pic.twitter.com/fdlzmAy5tq — Marko Mihkelson (@markomihkelson)October 6, 2025

Podsjetimo, Merkelova je u intervjuu za mađarski medij "Partizan" okrivila Poljsku i baltičke države za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Evropske unije, što je, prema njenim riječima, dovelo do invazije samo nekoliko mjeseci kasnije, prenio je "Dejli mejl".

Kako je istakla, poljsko odbijanje da podrži Minske sporazume, ključni par međunarodnih dogovora između Rusije i EU, ohrabrilo ruskog Vladimira Putina da izvrši invaziju na Ukrajinu 2022.