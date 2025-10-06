Njemački kancelar optužio Rusiju za incidente sa dronovima: Zaharova ismjala njegove tvrdnje

Marija Zaharova oštro je odgovorila na izjavu njemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je Rusiju povezao s nedavnim incidentima s dronovima iznad Nemačke, poručivši da bi istraga mogla potrajati "do narednog vijeka".

Izvor: Maxim Blinov / Sputnik /MICHAEL KAPPELER / AFP/ Profimedia

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u svom prepoznatljivom oštrom tonu odgovorila je na izjavu njemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je sugerisao da bi Rusija mogla stajati iza niza incidenata s dronovima iznad Njemačke, piše ruski list „Kommersant“, a prenosi „European Pravda“.

Merc je prethodno izjavio da smatra da je Rusija „vrlo verovatno“ odgovorna za letove brojnih bespilotnih letjelica primećenih iznad njemačke teritorije. Komentarišući tu izjavu, Zaharova je izjavila da će Njemačka svoju istragu o incidentima s dronovima vjerovatno završiti tek "u narednom vijeku". Povukla je paralelu s istragom o eksplozijama na gasovodu Sjeverni tok, istakavši da Berlin još uvijek nije utvrdio ko je odgovoran, aludirajući na to da će i istraga o dronovima trajati jednako dugo.

Uzbuna na aerodromu

Ove izjave dolaze nakon nedavnih događaja koji su dodatno podigli tenzije. Podsjetimo, kasno uveče 2. oktobra, aerodrom u Minhenu privremeno je obustavio rad zbog prisustva jednog ili više neidentifikovanih dronova u blizini. Uprkos incidentima, njemački ministar odbrane Boris Pistorijus pozvao je javnost na smirenost.