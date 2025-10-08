logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Procurili tajni dokumenti: Putin planirao nuklearne napade širom Evrope, pa čak i šire

Procurili tajni dokumenti: Putin planirao nuklearne napade širom Evrope, pa čak i šire

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tajni ruski vojni dokumenti, objavljeni u Fajnenšel tajmsu, otkrivaju da je Moskva planirala nuklearne napade na ključne mete u Evropi, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku i Norvešku, u slučaju sukoba sa NATO-om.

tajni vojni dokumenti: Putin planirao nuklearne napade širom Evrope Izvor: miss.cabul/Dmytro Larin/Valery Nutovtsev/Shutterstock

Dok se evropski lideri bore sa posljedicama ruske agresije u Ukrajini, raste zabrinutost zbog šireg sukoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin redovno je zveckao nuklearnim oružjem od početka ruske invazije na Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu.

U avgustu 2024. godine, Fajnenšel tajms objavio je članak zasnovan na ruskim vojnim dokumentima koji su procurili u javnost, otkrivajući da je Moskva planirala nuklearne napade na strateške mete širom Evrope u slučaju sukoba sa NATO-om.

Prema istraživanju Fajnenšel tajmsa, ruska mornarica je već 2021. godine trenirala raketne napade na 32 određene lokacije u Evropi, među kojima su tri bila na tlu Velike Britanije.

Glavne mete, prema dokumentima, navodno su bile brodogradilište za podmornice Kraljevske mornarice u Barou-in-Fernesu, sumnjivi industrijski objekat u blizini Hala i neidentifikovana lokacija u Edinburgu. Ove mete, prema dokumentima, trebalo je da pogodi ruska Sjeverna flota, fokusirajući se na ključne odbrambene i industrijske objekte koji bi oslabili britansku sposobnost otpora.

Dokumenti, za koje se kaže da su dio kolekcije od 29 tajnih ruskih vojnih dosijea koje su zapadni izvori pokazali Fajnenšel tajmsu, otkrivaju širi plan. Ruska Baltička flota bila je zadužena za napade na Norvešku i Njemačku, dok su se među ostalim evropskim metama nalazile lokacije u Estoniji, Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj.

Ove zemlje predstavljaju slabe tačke na istočnom krilu alijanse, gdje ruske snage godinama sprovode agresivne vježbe.

"Ovo nije samo teoretski scenario - ovo su detaljne mape i prezentacije za oficire, koje pokazuju da je Rusija spremna za eskalaciju", upozorio je tada anonimni zapadni obavještajni oficir koga je citirao Fajnenšel tajms.

Još je zabrinjavajuće to što ruski planovi prelaze granice Evrope. U dokumentima se pominju potencijalne mete u Iranu, Japanu, pa čak i Kini - zemljama koje bi mogle biti uključene u širi globalni sukob. To sugeriše da Moskva vidi NATO ne samo kao evropsku prijetnju, već kao dio veće geostrateške šahovske table, gdje bi nuklearno oružje služilo za brzu neutralizaciju protivnika, piše Ekspres.

Godinu dana kasnije, situacija se nije popravila. Moskva je nastavila svoju politiku nuklearne ucjene: postavila oružje u stanje pojačane pripravnosti, testirala nove kapacitete, obustavila učešće u sporazumima poput Novog START-a, pa čak i objavljujući raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji - prvom van Rusije od raspada SSSR-a. Stručnjaci poput onih iz britanskog tink-tenka RUSI tvrde da je rizik od nuklearnog rata i dalje nizak.

U kontekstu aktuelnih pregovora, ovo otkriće podsjeća na opasnost lažne sigurnosti. Američki predsjednik Donald Tramp je nedavno pozdravio ponudu Rusije da produži Novi START, nazvavši to "dobrom idejom", što je Kremlj dočekao sa optimizmom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:47
Vladimir Putin: Sasvim je tačno, zapadna kultura, ma šta ko rekao, zasnovana je na hrišćanskim počecima
Izvor: Video plus
Izvor: Video plus

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Rusija nuklearno naoružanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ