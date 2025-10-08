logo
Ruski špijuni prave haos: Sajber napadi, požari i dronovi - uzbuna u Evropskoj uniji

Ruski špijuni prave haos: Sajber napadi, požari i dronovi - uzbuna u Evropskoj uniji

Izvor mondo.rs
0

EU uvodi nova ograničenja ruskim diplomatama zbog sumnje za sabotažu.

EU ograničenja ruskim diplomatama Izvor: MONDO / Starlink / SpaceX / PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Evropska unija uvodi nova ograničenja i sistem pravila za kretanje ruskih diplomata u Evropi zbog sumnje na akcije sabotaže i špijunaže, piše "Fajnenšel Tajms". Ova odluka dolazi nakon posljednjih izvještaja evropskih obavještajnih službi u kom upozoravaju na koordinisanu kampanju destabilizacije evropskih saveznika Ukrajine.

To se odnosi na sajber napade, podmetanje požara, sabotažu infrastrukture i neovlašćene upade dronovima. Evropske tajne službe su optužile pojedine ruske diplomate da djeluju pod pokrićem diplomatije, da to koriste kao paravan.

Prema tim novim pravilima, ruske diplomate koje se već nalaze u nekoj od prijestonica članica Evropske unije, moraju unaprijed da najave svaki službeni put. Moraće da detaljno navedu kuda putuju prije napuštanja države u kojoj inače borave.

Ovu novu mjeru najviše podržava Češka republika. Pored ovoga, usvojen je i novi paket sankcija Rusiji zbog rata sa Ukrajinom.

"Raspoređeni su na jedno mjesto, ali djeluju na drugom", rekao je visoki zvaničnik Evropske unije koji je ostao anoniman.

"Ne postoji 'Šengen za Rusiju' ", rekao je češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski za "FT".

Češka republika je već zabranila brojnim diplomatama ulazak u državu. Zabrana je uvedena svim diplomatama za koje se sumnja da podržavaju ruske obavještajne operacije.

(Mondo)

