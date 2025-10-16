Ruskinja (18) osuđena na zatvorsku kaznu: Pjevala nepoželjnu pjesmu na ulici (Video)

Muzičarka Dijana Loginova (18) osuđena je na 13 dana zatvora zbog izvođenja pjesme zabranjenog repera Noize MC-ja na ulici u Sankt Peterburgu. Sud ju je optužio za nelegalno okupljanje, a prijeti joj i nova prijava zbog "diskreditovanja" vojske.

Izvor: X/Sota_Vision/Printscreen

Ruska 18-godišnja ulična muzičarka osuđena je na 13 dana zatvora nakon što je na centralnoj aveniji u Sankt Peterburgu svirala pjesmu koju su vlasti zabranile.

Dijana Loginova, studentkinja muzike koja nastupa pod umjetničkim imenom Naoko sa svojim bendom Stoptime, uhapšena je juče nakon što je njeno izvođenje pjesme "Zadruga Labudovo jezero" protjeranog ruskog repera Noize MC postalo viralno na ruskim društvenim mrežama.

Na snimku se vidi grupa mladih kako pjeva zajedno sa Loginovom, što se smatra rijetkim izrazom javnog prkosa vlastima, s obzirom na rizik od hapšenja. Sud u Sankt Peterburgu danas ju je proglasio krivom za organizovanje neplaniranog okupljanja koje je blokiralo pristup metrou, što se tretira kao prekršaj, a ne kao krivično djelo. Gradska policija saopštila je da će Loginova, nakon što odsluži 13 dana, biti optužena i za prekršaj "diskreditovanja" ruske vojske.

Zabranjena pjesma i simbolika

Noize MC, muzičar koji je napisao pjesmu "Zadruga Labudovo jezero", pravim imenom Ivan Aleksejev, poznat je po otvorenoj kritici Kremlja. Nakon početka rata u Ukrajini, napustio je Rusiju i preselio se u Litvaniju. Moskva ga je stavila na spisak "stranih agenata", koji obuhvata stotine pojedinaca i organizacija optuženih za subverzivne aktivnosti uz podršku iz inostranstva.

Stihovi pjesme glase:

"Želim da gledam balet, neka labudovi plešu. Neka se starac trese od straha za svoje jezero."

Pjesma ne pominje direktno predsjednika Vladimira Putina, niti rat u Ukrajini, ali se u njoj koristi simbolika baleta "Labudovo jezero" Petra Iljiča Čajkovskog, koji je u Sovjetskom Savezu emitovan na televiziji nakon smrti vođa i tokom neuspjelog puča protiv Mihaila Gorbačova 1991. godine, te je postao simbol pada režima.

