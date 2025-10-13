logo
Ruski naučnici predstavili u Srbiji najnoviju vakcinu protiv raka

Ruski naučnici predstavili u Srbiji najnoviju vakcinu protiv raka

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Ruski naučnici predstavili su u Srbiji revolucionarno otkriće - najnoviju mRNK vakcinu protiv raka, a ako dođe do realizacije saradnje, Srbija bi mogla postati prva zemlja nakon Rusije u kojoj će ova vakcina biti dostupna pacijentima.

Ruski naučnici predstavili u Srbiji najnoviju vakcinu protiv raka Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Vakcina se razvija u okviru državnog projekta pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina, u koji je uključeno 17 vodećih ruskih instituta i univerziteta.

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović rekao je da je vakcina protiv onkoloških bolesti razvijena na bazi mRNK tehnologije.

On je pojasnio da se inovativna terapija kreira personalizovano za svakog pacijenta i, prema rezultatima pretkliničkih ispitivanja, pokazuje izuzetno visoku efikasnost u liječenju karcinoma.

"Za razliku od klasičnih vakcina koje se koriste u preventivne svrhe, ova terapija aktivira imunološki sistem pacijenta da prepozna i uništi ćelije raka", rekao je Popović.

On je istakao da Srbija želi da ovu inovativnu terapiju učini dostupnom onkološkim pacijentima, saopšteno je iz kabineta ministra Popovića.

Planirano je da se ruska delegacija sastane i sa ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom, kao i rukovodstvom Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kada će biti razgovarano o stručnim aspektima, mogućnostima finansiranja i modelima saradnje.

Rusku delegaciju, koju je predvodio član Ruske akademije nauka Aleksandar Gincburg, čine predstavnici Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja", Ministarstva zdravlja Rusije i Ruskog fonda za direktne investicije.

Cilj posjete je uspostavljanje saradnje u oblasti nauke i medicine, te predstavljanje nove mRNK vakcine protiv karcinoma srpskim zvaničnicima.

Pa da

Kod zapad truje.,istok lijeci.

