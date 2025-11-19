Crnogorac se uselio u sud i bori se za nasljedstvo od 14 miliona evra: "Sve pare ostavljam Putinu i Trampu"

Željko Matijašević se uselio u sud zbog nasljedstva od 14 miliona evra, a novac planira da ostavi Putinu i Trampu, ako ga dobije.

Željko Matijašević iz Pljevlja u Crnoj Gori uselio se u zgradu Osnovnog suda u Pljevljima jer traži pravdu za koju se bori skoro pune dvije decenije, piše "Kurir". Ponio je šljem, dvogled i ćebe i riješen je da istjera pravdu.

Kako je objasnio u razgovoru za "Kurir", milionski vrijednu imovinu nije uspio da uknjiži zbog neobjašnjivog nestanka originalnih dokumenata iz žabaljskog katastra. Zbog nestanka originala, ostao je bez prava da uknjiži nasliedstvo i bez 14.800.000 evra od prodaje zemljišta.

Sav novac ide Putinu i Trampu

U sudu je ostavio i testament. U njemu se navodi da, ako se po njega povoljno okonča sudski proces, sav novac ostavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

"Po povratku iz Švajcarske otkrio sam da mi je majka naslijedila imovinu na Žabljaku. Riječ je o 130.000 metara kvadratnih. Moja majka je bila nasljednica, kao i baba i tetka, a ujak se najprije odrekao. To ostavinsko rješenje do sada nije sprovedeno.

Ujak se u jednom trenutku predomislio, pa je nakon sedam godina bez podobne isprave knjižio imovinu koje se odrekao. To je stajalo do 2008, dok nije preminuo, i majka mi je ispričala da je ujak njoj prijetio da će da mi naudi ako se prihvatim te imovine. E sad, ja sam ušao u proceduru. Otišao sam u arhiv suda i uzeo sam komplet spise koje sam kopirao i platio taksu.

Došao sam do ostavinskog rješenja. Kod moje pokojne tetke, koja je se odrekla, uzeo sam original rješenje. Na to rješenje nije bila udarena klauzula. Ja sam nakon toga na jedvite jade udario klauzulu pravosnažosti", započeo je Matijašević.

Dokumentacija teška 280 kilograma

Prikupio je kompletnu dokumentaciju i ušao u proceduru knjiženja. Cijela prikupljena dokumentacija, od 2008. godine, teška je 280 kilograma!

"Jedan sudija, koji je kum mog ujaka, mene je zadržavao, a redovno knjižio ujakove nasljednike. Nakupio sam 280 kilograma dokumentacije od 2008. godine do danas. Obraćao sam se svim ministrima, premijerima, predsjednicima Vrhovnog suda, specijalnog odjeljenja, i nikada me nisu udostojili odgovora. Na bezbroj krivičnih prijava uvek su me odbijali.

Došao sam do toga da sam podnio i tužbu za naknadu štete. Nesavjesnim radom su prekršili sve zakonske mjere. Ne odustajem i teretim ih i dalje. I evo 2025. godine su se pojavili originali, i to kad sam se uselio u sud!

Odjednom se nešto pojavilo sa pečatima. Trn sam im svima u oku. Sa šljemom sam ulazio i u Skupštinu. Odlučio sam da napravim testament o podjeli imovine i tražio sam da se obavijeste ambasada Rusije i Amerike, jer mi prijeti opasnost po bezbjednost", nastavlja on.

Živi od švajcarske penzije

Živi od penzije koja mu je ostala posle smrti druge žene. Preminula je 2007. godine.

"Imam švajcarsku penziju. Imam sina iz prvog braka. Poslije razvoda sam upoznao plemenitu ženu, koja se razboljela, i nisam hteo da je ostavim. Došla je u invalidskim kolicima iz Švajcarske u Crnu Goru. Htjeli su tamo da je strpaju u starački dom.

Nisam dao, već sam joj rekao da dođe u moju domovinu. Ponijela je papire i vjenčali smo se. Fizioterapeutkinja me je obučila i radili smo terapije. Umrla je 2007. godine i od nje mi je ostala penzija.

Rekli su da taj brak nije iz ljubavi. Mogu oni da pričaju šta hoće. Ja sam je sahranio sa našim slikama i moj sin i ja obilazimo grob", dodaje on.

Željko ima sina iz prvog braka, ali njemu ne ostavlja ovo ukoliko dobije. Sve ide Putinu i Trampu.

"Ostavio bih ja sinu, ali... Imamo mi još imovine. Znate, taj dio za koji se borim posebna je priča. Ideja mi je da ostavim Trampu i Putinu kako bih skrenuo pažnju na svoju borbu.

Ja imam teritoriju od 50.000 metara kvadratnih, koju gledam dvogledom, i to sam planirao da podijelim na delove. Ne mogu da uđem na taj posjed, pa zato im ide tužba za korišćenje tuđe stvari. Nema šanse da izgubim spor jer moraju da mi plate odštetu i moraju da mi vrate imovinu. Ja sam titular prava.

Tačno se zna - 1/3 od dede, pa 1/3 od babe, pa i od tetke četvrtinu, a pošto ona nije imala nasljednika, onda to ispada 50.000 metara kvadratnih. To je baš na Žabljaku, tri kilometra od centra", objašnjava Željko.

Mnogi ga ismijavaju. Željko za to ne mari, traži pravdu.

"Ismijavali su me. Ali, znate šta? Mogu da misle šta hoće. Ja ću imati zvaničan papir psihologa, psihijatra i neurologa.

Oni će da utvrde da li sam mentalno sposoban da dam takvu izjavu pred sudom. Ja sam '66. godište i mislim da sam zdrav. Svi mi kažu da sam oboljeli parničar. Niko ne zna da sam ja dva mjeseca bio u istrazi.

Niko ne zna moju muku. Ručno sam svima pisao. Ko god se pojavio na televiziji i pomenuo vladavinu prava, ja sam mu pisao. Pravo ne postoji u Crnoj Gori jer su mi ukrali imovinu, ukrali su mi dokumenta!

Sve ću da ih privedem pravdi. Na prethodne predsedničke izbore sam se kandidovao. Moj program nisu hteli da isprate mediji i zato sam odustao", zaključio je Matijašević.

