Munjiću i ostalima mjere zabrane: Direktor FUP-a ne smije ući u zgradu FUP-a

Vrhovni sud FBIH prihvatio je prijedlog POSKOK-a i odredio mjere zabrane v.d. direktoru FUP-a Vahidinu Munjiću, šefu kabineta premijera FBiH Arijani Huseinović-Ajanović, direktoru Policijske akademije FMUP-a Ervinu Mušinoviću i inspektoru FUP-a Muhamedu Ohranoviću.

Izvor: Screenshot/N1

Kako saznaje Avaz Munjiću je zabranjeno obavljanje dužnosti direktora FUP-a, kao i ulazak u zgradu FUP-a, Vlade FBiH te sastajanje sa svjedocima, među kojima je i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Oni su osumnjičeni u aferi "Spengavanje", koja je pokrenuta nakon što su se u medijima pojavile prepiske o spornim zapošljavanjima, a u kojima je bio i premijer FBiH Nermin Nikšić.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe, a očekuje se da to advokati osumnjičenih urade naredne sedmice.

(Mondo)