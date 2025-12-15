logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karan pobijedio Blanušu sa 9.577 glasova razlike

Karan pobijedio Blanušu sa 9.577 glasova razlike

Autor Nikolina Damjanić
0

Prema utvrđenim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), kandidat SNSD-a Siniša Karan izabran je za novog predsjednika Republike Srpske.

Razlika između Karana i Blanuše Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na osnovu 100 odsto prebrojanih glasova, Karan je osvojio 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 212.605 glasova ili 48,22 odsto, čime je razlika između njih iznosila 9.577 glasova.

Kandidati manjih stranaka i nezavisni kandidati ostvarili su značajno manji rezultat:

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) – 2.018 glasova (0,46%)

Nikola Lazarević (Ekološka partija RS) – 1.698 glasova (0,39%)

Igor Gašević (nezavisni) – 1.353 glasova (0,31%)

Slavko Dragičević (nezavisni) – 1.066 glasova (0,24%)

Od ukupno 1.264.366 upisanih birača, pravo glasa iskoristilo je 449.376 ili 35,54 odsto. Važećih listića bilo je 440.922 (98,12%), praznih 850 (0,19%), dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima bilo 7.604 (1,69%).

CIK je ranije danas donio odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon objave, politički subjekti imaju pravo podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata, kao i prigovor na tačnost rezultata u roku od 24 sata.

Ipak, odluka još nije konačna, a očekuje se proces podnošenja žalbi. Pored toga, donesena je naredba za ponovno brojanje listića na biračkim mjestima u Laktašima (16), Doboju (20), Zvorniku (18), Bratuncu (1), Gacku (1) i Bileći (1). Dinamiku ponovnog brojanja utvrdit će centar za brojanje, saopšteno je iz CIK-a.

Možda će vas zanimati

Tagovi

siniša karan Branko Blanuša prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ