Karan pobijedio Blanušu sa 9.577 glasova razlike

Prema utvrđenim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), kandidat SNSD-a Siniša Karan izabran je za novog predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na osnovu 100 odsto prebrojanih glasova, Karan je osvojio 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 212.605 glasova ili 48,22 odsto, čime je razlika između njih iznosila 9.577 glasova.

Kandidati manjih stranaka i nezavisni kandidati ostvarili su značajno manji rezultat:

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) – 2.018 glasova (0,46%)

Nikola Lazarević (Ekološka partija RS) – 1.698 glasova (0,39%)

Igor Gašević (nezavisni) – 1.353 glasova (0,31%)

Slavko Dragičević (nezavisni) – 1.066 glasova (0,24%)

Od ukupno 1.264.366 upisanih birača, pravo glasa iskoristilo je 449.376 ili 35,54 odsto. Važećih listića bilo je 440.922 (98,12%), praznih 850 (0,19%), dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima bilo 7.604 (1,69%).

CIK je ranije danas donio odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon objave, politički subjekti imaju pravo podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata, kao i prigovor na tačnost rezultata u roku od 24 sata.

Ipak, odluka još nije konačna, a očekuje se proces podnošenja žalbi. Pored toga, donesena je naredba za ponovno brojanje listića na biračkim mjestima u Laktašima (16), Doboju (20), Zvorniku (18), Bratuncu (1), Gacku (1) i Bileći (1). Dinamiku ponovnog brojanja utvrdit će centar za brojanje, saopšteno je iz CIK-a.