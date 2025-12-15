CIK potvrdio pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) utvrdila je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojima je pobjedu odnio Siniša Karan, kandidat SNSD-a.

Izvor: CIK BiH

Odluka je donesena kako bi se omogućio nastavak izbornog procesa, iako su članovi CIK-a upozorili na ozbiljne nepravilnosti tokom brojanja glasova.

Na sjednici CIK-a navedeno je da su se stekli zakonski uslovi za utvrđivanje izbornih rezultata. Nakon objave odluke, koja je najavljena za danas u 17 sati, politički subjekti i drugi ovlašteni akteri imaće mogućnost da u roku od 72 sata podnesu zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, dok se prigovori na tačnost rezultata mogu podnijeti u roku od 24 sata.

Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je da se rezultati utvrđuju na osnovu do sada prebrojanih glasova kako bi se otvorio prostor za zakonske mehanizme kontrole.

"Utvrđivanjem rezultata omogućavamo političkim subjektima i drugim ovlaštenim grupama da podnose zahtjeve za ponovno brojanje", rekao je Bakalar.

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina istakla je da odluku podržava „teška srca“, isključivo kako bi se izborni proces mogao nastaviti i omogućilo ulaganje žalbi. Prema njenim riječima, kontrola izbornih rezultata pokazala je ozbiljne nepravilnosti na 76 biračkih mjesta, uključujući slučajeve u kojima je jednom kandidatu dodano 309 glasova, dok je drugom oduzeto 110.

"Evidentno je da je bilo nepravilnosti u postupku brojanja glasova", naglasila je Bjelica Prutina.

Odluka CIK-a nije konačna, a u narednim danima očekuje se podnošenje žalbi i zahtjeva za ponovno brojanje, što bi moglo uticati na konačan ishod izbora.