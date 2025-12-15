logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se ministar nakon usvajanja zakona: Trgovska gora je politička odluka, Srpska nastavlja pravnu borbu

Oglasio se ministar nakon usvajanja zakona: Trgovska gora je politička odluka, Srpska nastavlja pravnu borbu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Bojan Vipotnik ocijenio je da je bilo očekivano da Hrvatski sabor usvoji Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, te poručio da Srpska nije obeshrabrena.

Vipotnik o borbi protiv odlagališta na Trgovskoj gori Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Poručio je da će Srpska nastaviti argumentovano da radi na sprečavanju ove namjere.

Vipotnik je naveo da se danas završavaju sve pripremne aktivnosti u vezi sa učešćem u Sekretarijatu Espo konvencije i sučeljavanjem sa hrvatskom stranom koje se očekuje u maju sljedeće godine u Ženevi.

"Šaljemo završni set dokumenata koji su neophodni za ovaj proces, kao i spisak članova delegacije. To je jedan od krupnih koraka koji nas očekuju u narednom periodu s ciljem da spriječimo Hrvatsku putem prava, struke i nauke i pred nekim međunarodnim formatima, subjektima - da li arbitražama ili posredstvom konvencija koje se protive aktivnostima i načinu na koji ih Hrvatska trenutno sprovodi", poručio je Vipotnik.

Prema njegovim riječima, tokom rasprave i glasanja o spornom zakonu u Hrvatskom saboru dokazano je da je lokacija na Trgovskoj gori potpuno politički motivisana odluka bez konsultovanja struke i nauke.

On je naglasio da je dokazano da se vlast u Hrvatskoj nije vodila nikakvim činjenicama u vezi sa problematikom Trgovske gore, te da se od početka govori da ta lokacija ne ispunjava nijedan od parametara za izgradnju radioakitvnog odlagališta.

"Uopšte nisu uzeli u obzir komentare, prijedloge, sugestije i protivljenja velikog broja poslanika, a to nas vodi do toga da smo vidjeli i da je hrvatska javnost povodom ovog pitanja duboko podijeljena", rekao je Vipotnik.

On je ukazao na to da se veliki broj poslanika u Hrvatskom saboru i znatan broj građana Hrvatske protivio načinu i donošenju spornog zakona, kao i netransparentnim procedurama koje nisu zasnovane na stručnim i naučnim analizama.

Na usvajanje ovog zakona već su reagovali iz Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada..

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori koji je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško" i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bojan vipotnik Trgovska gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ