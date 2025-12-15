Oglasio se ministar nakon usvajanja zakona: Trgovska gora je politička odluka, Srpska nastavlja pravnu borbu

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Bojan Vipotnik ocijenio je da je bilo očekivano da Hrvatski sabor usvoji Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, te poručio da Srpska nije obeshrabrena.

Poručio je da će Srpska nastaviti argumentovano da radi na sprečavanju ove namjere.

Vipotnik je naveo da se danas završavaju sve pripremne aktivnosti u vezi sa učešćem u Sekretarijatu Espo konvencije i sučeljavanjem sa hrvatskom stranom koje se očekuje u maju sljedeće godine u Ženevi.

"Šaljemo završni set dokumenata koji su neophodni za ovaj proces, kao i spisak članova delegacije. To je jedan od krupnih koraka koji nas očekuju u narednom periodu s ciljem da spriječimo Hrvatsku putem prava, struke i nauke i pred nekim međunarodnim formatima, subjektima - da li arbitražama ili posredstvom konvencija koje se protive aktivnostima i načinu na koji ih Hrvatska trenutno sprovodi", poručio je Vipotnik.

Prema njegovim riječima, tokom rasprave i glasanja o spornom zakonu u Hrvatskom saboru dokazano je da je lokacija na Trgovskoj gori potpuno politički motivisana odluka bez konsultovanja struke i nauke.

On je naglasio da je dokazano da se vlast u Hrvatskoj nije vodila nikakvim činjenicama u vezi sa problematikom Trgovske gore, te da se od početka govori da ta lokacija ne ispunjava nijedan od parametara za izgradnju radioakitvnog odlagališta.

"Uopšte nisu uzeli u obzir komentare, prijedloge, sugestije i protivljenja velikog broja poslanika, a to nas vodi do toga da smo vidjeli i da je hrvatska javnost povodom ovog pitanja duboko podijeljena", rekao je Vipotnik.

On je ukazao na to da se veliki broj poslanika u Hrvatskom saboru i znatan broj građana Hrvatske protivio načinu i donošenju spornog zakona, kao i netransparentnim procedurama koje nisu zasnovane na stručnim i naučnim analizama.

Na usvajanje ovog zakona već su reagovali iz Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada..

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori koji je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško" i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH.

