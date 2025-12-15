Putin traži 230 milijardi dolara odštete: Evropa dobija "crveni karton" nakon upozorenja Rusije

Rusija traži odštetu od Evrope u iznosu od 230 milijardi dolara.

Izvor: Shutterstock

Ruska Federacija traži odštetu od Evrope u visini od 230 milijardi dolara, piše "Rojters". Ruska centralna banka podnijela je tužbu Trgovinskom sudu u Moskvi sa zahtjevom za odštetu od 230 milijardi dolara od "Euroclear-a", evropski trezor u kom se čuvaju i gdje se obračunavaju akcije, obveznice i državne rezerve.

Evropska unija planira sa Sjedinjenim Američkim Državama da na više načina iskoristi rusku zamrznutu imovinu u EU. Deo je namijenjen za obnovu Ukrajine, a dio za investicije i Moskva je prijetila više puta da to Evropa nikako ne radi.

Posljednja odluka evropskih lidera jeste da ruska zamrznuta sredstva ostanu takva do daljnjeg dok se ne donesu konačne odluke sa jasno razrađenim planom rasporedjele i korišćenja. Strahuje se u Evropi da bi Rusija mogla da napadne NATO ukoliko bi se sad veća svota novca donirala Ukrajini za vojne i civilne potrebe.

Gdje se nalazi zamrznuta ruska imovina?

Veći dio zamrznute ruske imovine nalazi se u Belgiji. Pravni stručnjaci očekuju da će Trgovinski sud u Moskvi doneti presudu protiv "Euroclear-a".

Ruska centralna banka je poslala zahtjev Trgovinskom sudu u Moskvi za isplatu 18,2 miliona rubalja. Ukoliko spor dobije Ruska centralna banka, momentalno bi se pokrenula prinudna isplata imovine "Euroclear-a" u drugim jurisdikcijama.

"Koji bi racionalan investitor držao svoje hartije od vrijednosti u Euroclearu, ako razume da se njihova imovinska prava ne poštuju i da imovina može biti oduzeta pod bilo kojim izgovorom", rekao je za "Rojters" izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina.