logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izgradnja Baltičke odbrambene linije: Estonija postavlja bunkere na granici s Rusijom

Izgradnja Baltičke odbrambene linije: Estonija postavlja bunkere na granici s Rusijom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Estonija je započela postavljanje prvih betonskih bunkera duž svoje jugoistočne granice sa Rusijom, čime ulazi u ključnu fazu izgradnje Baltičke odbrambene linije.

Estonija postavlja bunkere na granici s Rusijom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Estonija je započela postavljanje prvih betonskih bunkera duž svoje jugoistočne granice s Rusijom, čime počinje ključna faza izgradnje Baltičke odbrambene linije.

Iako projekat kasni, cilj je da do kraja ove godine bude postavljeno 28 od ukupno 600 planiranih bunkera, potvrdili su estonski zvaničnici, prenosi Defense News.

Početni konkurs za svih 600 bunkera nije uspio jer su ponude građevinskih firmi premašivale zakonske limite. Bunkeri, svaki površine oko 35 kvadratnih metara, dizajnirani su da izdrže udare granata kalibra 152 mm. Oni su samo jedan element slojevitog odbrambenog sistema čiji je cilj da zaustavi potencijalnu rusku invaziju.

Ostale prepreke, poput bodljikave žice i protivtenkovskih ježeva, poznatih kao "zmajevi zubi", već su isporučene i uskladištene i čekaju postavljanje po potrebi.

Iz Estonskog centra za odbrambena ulaganja u petak su poručili da su bunkeri "trenutno u fazi postavljanja, ali još nisu potpuno spremni". Inače, ovaj projekat dodatno otežavaju logistički izazovi jer se sve odvija po zakonima, što zahtijeva brojne dozvole - od Estonskih oružanih snaga i Granične policije do lokalnih opština i privatnih vlasnika zemljišta.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Estonija Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ