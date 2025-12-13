Izgradnja Baltičke odbrambene linije: Estonija postavlja bunkere na granici s Rusijom

Estonija je započela postavljanje prvih betonskih bunkera duž svoje jugoistočne granice sa Rusijom, čime ulazi u ključnu fazu izgradnje Baltičke odbrambene linije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Estonija je započela postavljanje prvih betonskih bunkera duž svoje jugoistočne granice s Rusijom, čime počinje ključna faza izgradnje Baltičke odbrambene linije.

Iako projekat kasni, cilj je da do kraja ove godine bude postavljeno 28 od ukupno 600 planiranih bunkera, potvrdili su estonski zvaničnici, prenosi Defense News.

Estonia started building bunkers on its Russian border, with the first phase installing 28 bunkers including seven already delivered near Setomaa municipality, Defense Investment Center reports.pic.twitter.com/9oDFpeMWoX — WarTranslated (@wartranslated)December 13, 2025

Početni konkurs za svih 600 bunkera nije uspio jer su ponude građevinskih firmi premašivale zakonske limite. Bunkeri, svaki površine oko 35 kvadratnih metara, dizajnirani su da izdrže udare granata kalibra 152 mm. Oni su samo jedan element slojevitog odbrambenog sistema čiji je cilj da zaustavi potencijalnu rusku invaziju.

Ostale prepreke, poput bodljikave žice i protivtenkovskih ježeva, poznatih kao "zmajevi zubi", već su isporučene i uskladištene i čekaju postavljanje po potrebi.

Estonia has begun installing the first concrete bunkers along its southeastern border with Russia as part of the Baltic Defense Line, a 600-bunker network designed to strengthen the European Union's and NATO’s eastern flank.pic.twitter.com/rfOuaWJLzK — Daractenus (@Daractenus)December 13, 2025

Iz Estonskog centra za odbrambena ulaganja u petak su poručili da su bunkeri "trenutno u fazi postavljanja, ali još nisu potpuno spremni". Inače, ovaj projekat dodatno otežavaju logistički izazovi jer se sve odvija po zakonima, što zahtijeva brojne dozvole - od Estonskih oružanih snaga i Granične policije do lokalnih opština i privatnih vlasnika zemljišta.

(Mondo.rs)