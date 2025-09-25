logo
Estonija uvela sankcije Miloradu Dodiku

Autor Dušan Volaš
Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Tsakna objavio je da ta zemlja uvodi sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je naveo je da ova zemlja uvodi sankcije protiv dvije osobe koje podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet država te podstiču separatizam.

"Nova sankcija omogućava zabranu ulaska osobama za koje postoje dokazi o učešću ili aktivnoj podršci aktivnostima u inostranstvu koje krše norme i principe međunarodnog prava", rekao je Tsakna, dodajući da se sankcije uvode protiv bivše moldavske poslanice Irine Vlah i Milorada Dodika.

Sankcije se mogu primijenjivati i na osobe koje podstiču separatizam, podrivaju suverenitet država ili su počinile ozbiljno finansijsko krivično djelo koje uključuje javna sredstva, uključujući korupciju, ili zločin koji ima obelježja pranja novca.

Ovom novom mjerom, Estonija može preduzimati korake na međunarodnoj sceni kako bi pomogla očuvanju ili obnovi mira, međunarodne sigurnosti i međunarodnog pravnog poretka.

Sankcioniranim osobama bit će zabranjen ulazak u Estoniju.

Podsjetimo, Dodiku su ranije sankcije uvele SAD, Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Litvanija i Poljska.

(Nezavisne)

