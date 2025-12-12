Rat za ruske milijarde: Rusija tužila Euroklir u trenutku dok EU razmatra upotrebu sredstava za Ukrajinu

Ruska centralna banka u petak je u Moskvi podnijela tužbu protiv kompanije Euroklir, koja čuva većinu zamrznute ruske imovine, koju Evropska unija želi da iskoristi za finansiranje pomoći Ukrajini.

Izvor: YouTube/Screenshot

Tužba dolazi nekoliko dana prije samita Evropskog saveta, gdje se očekuje da će lideri EU izvršiti pritisak na Belgiju da dozvoli uzimanje sredstava Ruske centralne banke, prenosi Politiko.

„Zbog nezakonitih radnji depozitara Euroklir koji uzrokuju gubitke Centralne banke Rusije, a u svjetlu mehanizama koje zvanično razmatra Evropska komisija za direktno ili indirektno korišćenje imovine Centralne banke Rusije bez njenog pristanka, podnosimo tužbu Moskovskom arbitražnom sudu protiv Euroklira radi nadoknade nastalih gubitaka“, navodi se u saopštenju ruske Centralne banke.

Zbog protivljenja Belgije, Italije i još nekoliko zemalja budućnost potencijalnog kredita za Ukrajinu i dalje je neizvjesna, pa su ambasadori EU u četvrtak dali Evropskoj komisiji vanredna ovlašćenja da trajno zamrzne rusku državnu imovinu.

Iako ruski sudovi nemaju moć da spriječe Euroklir da Evropskoj uniji preda sredstva ruske Centralne banke, oni mogu da nalože oduzimanje sredstava Euroklira koja se nalaze u ruskim finansijskim institucijama, a radi se o oko 17 milijardi evra.

Evropska komisija je, međutim, 2024. godine usvojila pravni mehanizam koji joj omogućava da nadoknadi gubitke Euroklira nastale u Rusiji.