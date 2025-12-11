EU zamrznula ruska sredstva: Uslov za "odmrzavanje" - isplata ratne štete Ukrajini

Evropska unija danas je "veoma jasnom većinom" odlučila da 210 milijardi evra Centralne banke Rusije ostane zamrznuto na računima u Uniji sve dok Moskva ne plati ratnu štetu Ukrajini, saopštilo je danas dansko predsjedništvo, a prenosi Politiko.

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Ta odluka ostaće na snazi sve dok "Rusija ne prekine svoj agresivni rat protiv Ukrajine i ne obezbijedi joj reparacije", stoji u tekstu koji su ambasadori EU danas većinski podržali.

Da bi to bilo usvojeno, iskorišćena je klauzula o vanrednom stanju, koja predviđa da odluke ne moraju da se donose jednoglasno, već kvalifikovanom većinom, s tim da se odluka potvrđuje na svakih šest mjeseci.

Na taj način zemlje prijateljske Kremlju ostaju bez mogućnosti da oslobode ruski novac glasanjem protiv obnavljanja sankcija.

Evropska unija je opravdala "seizmičku promjenu pravila" obrazloženjem da bi vraćanje imovine Rusiji izazvalo haos u evropskoj ekonomiji i potencijalno podstaklo hibridne napade Kremlja širom bloka.

Zamrzavanje imovine "je mjera koja je prikladna kako bi se izbjegle dalje posljedice neviđenih razmjera na ekonomsku situaciju u Uniji izazvanu akcijama Rusije", napisala je Komisija u obrazloženju.

U Briselu smatraju da će na ovaj način spriječiti mogućnost da ruski novac bude odmrznut u sklopu mirovnog sporazuma, što zagovara američki predsjednik Donald Tramp.