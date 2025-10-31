Odgovor Moskve na sankcije: Zvaničnicima EU zabranjen ulazak u Rusiju

Rusija je uvela zabranu ulaska ulaska brojnim predstavnicima evropskih institucija i zemalja kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa sankcija Evropske unije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
"Kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa evropskih sankcija, ruska strana je značajno proširila spisak predstavnika evropskih institucija, članica EU i niza evropskih država koje su integrisane u antirusku politiku Brisela, kojima je zabranjen ulazak na teritoriju naše države", navodi se u saopštenju Ministarstva.
U saopštenju se ističe da neprijateljski postupci EU ne mogu imati bilo kakav uticaj na politiku Moskve, a Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese i štiti prava i slobode svojih građana.