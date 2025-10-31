Odgovor Moskve na sankcije: Zvaničnicima EU zabranjen ulazak u Rusiju

Rusija je uvela zabranu ulaska ulaska brojnim predstavnicima evropskih institucija i zemalja kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa sankcija Evropske unije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa evropskih sankcija, ruska strana je značajno proširila spisak predstavnika evropskih institucija, članica EU i niza evropskih država koje su integrisane u antirusku politiku Brisela, kojima je zabranjen ulazak na teritoriju naše države", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju se ističe da neprijateljski postupci EU ne mogu imati bilo kakav uticaj na politiku Moskve, a Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese i štiti prava i slobode svojih građana.