Odgovor Moskve na sankcije: Zvaničnicima EU zabranjen ulazak u Rusiju

Odgovor Moskve na sankcije: Zvaničnicima EU zabranjen ulazak u Rusiju

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Rusija je uvela zabranu ulaska ulaska brojnim predstavnicima evropskih institucija i zemalja kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa sankcija Evropske unije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

rusija zabranila ulazak zvaničnicima eu Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa evropskih sankcija, ruska strana je značajno proširila spisak predstavnika evropskih institucija, članica EU i niza evropskih država koje su integrisane u antirusku politiku Brisela, kojima je zabranjen ulazak na teritoriju naše države", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju se ističe da neprijateljski postupci EU ne mogu imati bilo kakav uticaj na politiku Moskve, a Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese i štiti prava i slobode svojih građana.

Tagovi

Rusija sankcije EU

