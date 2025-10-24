Još jedan predsjednik pao pod Trampove sankcije: Nove mjere protiv trgovine narkotika i kriminala

Američki predsjednik Donald Tramp uvodi sankcije i Kolumbiji, zbog sprečavanja međunarodne trgovine narkoticima i organizovanog kriminala.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai/Ovidio GONZALEZ / AFP / Profimedia

Sjedinjene američke države uvele su sankcije predsjedniku Kolumbije Gustavu Petru, saopštila je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a. Na listi sankcionisanih našli su se i njegova supruga Veronika Alkoser, sin Nikolas Petro, kao i ministar unutrašnjih poslova Armando Benedeti, što dodatno zaoštrava odnose između SAD-a i Kolumbije.

Sankcije se zasnivaju na predsjedničkom dekretu EO14059, koji cilja međunarodnu trgovinu narkoticima i organizovani kriminal. To znači da će sva imovina Petra i njegovih najbližih na teritoriji SAD-a biti zamrznuta, a američkim građanima i kompanijama zabranjeno je poslovanje s njima.

Treasury is sanctioning the President of Colombia, Gustavo Petro, for his role in the global illicit drug trade. Under President Petro, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates. Petro has provided narco-terrorist organizations with benefits. Under… — Treasury Department (@USTreasury)October 24, 2025

SAD optužuju Petra da je tokom svog mandata omogućio rast proizvodnje kokaina u Kolumbiji na najviši nivo u posljednjoj deceniji, čime je droga preplavila američko tržište i nanijela štetu američkom društvu. Ministar finansija Skot Besent rekao je da je predsjednik Petro dozvolio da narkokarteli cvjetaju i odbio da zaustavi ovu aktivnost, zbog čega administracija predsjednika Donalda Trampa preduzima stroge mjere kako bi zaštitila zemlju od krijumčarenja droge.

Odluka o sankcijama uslijedila je nakon višemjesečnog produbljivanja jaza između Vašingtona i Kolumbije, prenosi Index.Tramp je najavio povećanje tarifa na kolumbijske proizvode i potpuni prekid finansijske pomoći Kolumbiji, te je Petra nazvao ilegalnim narko bosom.

Ova eskalacija takođe je povezana sa američkim vojnim operacijama usmjerenim na brodove za koje se sumnja da prevoze velike količine narkotika, povezane sa kolumbijskim gerilskim grupama.

Međunarodni analitičari ocjenjuju da su sankcije Petru i njegovoj porodici izraz dubokog sukoba između dvije zemlje po pitanju kontrole narkotika, političkih interesa i vojnih operacija u Latinskoj Americi. Sankcije uključuju blokadu imovine sankcionisanih osoba u SAD-u i zabranu transakcija sa američkim građanima ili unutar američke jurisdikcije.

(Mondo.rs)