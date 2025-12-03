logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU odlučila: Zabranjuje se uvoz ruskog gasa u tri faze

EU odlučila: Zabranjuje se uvoz ruskog gasa u tri faze

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Predsjedništvo Savjeta EU i predstavnici Evropskog parlamenta postigli su juče preliminarni dogovor o uredbi kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa.

postepeno se ukida uvoz ruskog prirodnog gasa Izvor: Shutterstock

Evropska unija dogovorila je novu uredbu kojom se fazno zabranjuje uvoz ruskog gasa, i to i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz gasovoda. Zabrana će se odnositi na sve nove i postojeće ugovore, uz prelazne rokove kako bi se izbjegle poteškoće u snabdijevanju.

Za kratkoročne ugovore zaključene prije 17. juna 2025. godine, uvoz ruskog LNG-a biće zabranjen od 25. aprila 2026., dok će uvoz ruskog gasa iz gasovoda biti obustavljen od 17. juna 2026. godine, navodi se u saopštenju Evropskog savjeta. 

Kod dugoročnih ugovora za LNG, potpuna zabrana uvoza stupa na snagu 1. januara 2027. godine, u skladu sa najnovim paketom sankcija EU.

Za dugoročne ugovore za gas iz gasovoda, zabrana će početi da važi 30. septembra 2027., pod uslovom da države članice ispunjavaju ciljeve popunjenosti gasnih skladišta. Ako taj uslov ne bude ispunjen, krajnji rok za potpunu obustavu je 1. novembar 2027. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija nafta gas EU

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ